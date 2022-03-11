Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak? - Son Dakika
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Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?

11.03.2022 15:50

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Yalnız Kurt'ta bu akşam heyecanlı sahneler yaşanacak. . Altay'ın Mira ile gitmiş olduğunu öğrenen Doğan durumdan işkillenir. Altay'ın ortadan kaybolması nedeniyle, Davut da endişelidir. Yalnız Kurt'a güvense de, atacağı yanlış bir adımın hayatına mal olacağını bilmektedir.

YALNIZ KURT'TA BU KAŞAM NELER OLACAK?

Altay, Mira'nın verdiği görevi yerine getirmek üzere, Kafkasya'da bir hapishanededir. Altay, hapishanede kendisini nelerin beklediğini bilmeden, kurtarması gereken kişiyi arar! 5 numaraya ulaşabilmek ve yoluna devam edebilmek için bu zorlu görevin üstesinden gelmek zorundadır. Bunun için her türlü riski göze alır. Mira da, uydu bağlantıları ile bir yandan Altay'ı takip ederken diğer yandan da Yıldırım Projesi'nin peşindedir. Sezai Sirmen Paşa'ya suikast düzenleyerek göze giren Nizam ise yeni görevi için beklemektedir. Hapishanedeki görevin Altay'a verilmiş olması Nizam'ı rahatsız etmiştir.

Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?

Sare de ortadan kaybolan Altay için endişelidir. Açık açık dile getiremese de her fırsatta Altay'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışır. Altay'ın Mira ile gitmiş olduğunu öğrenen Doğan durumdan işkillenir. Altay'ın ortadan kaybolması nedeniyle, Davut da endişelidir. Yalnız Kurt'a güvense de, atacağı yanlış bir adımın hayatına mal olacağını bilmektedir. Sare bir yandan Altay için kaygılanırken başında daha büyük bir bela vardır, Ela'nın babası, Esra'nın eski kocası Levent! En sonunda Levent'ten kurtulmak için Viking'e giden Sare'ye Viking yardımcı olabilecek mi? Viking'in hamlesi soruna çözüm olmayınca, Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?

Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?

Doğan ise Rus ve Fransızların dahil olduğu pazarlıktan payını almanın peşindedir. Altay'ın fabrikaya yerleştirdiği Akif görevinin başındadır. Yıldırım Projesi'nin devam edebilmesi için malzeme tedariğinin nasıl olacağı ise Gündüz ve Davut'u düşündürmektedir. Sezai Paşa'nın yerine gelen Ulvi Paşa'ya güvenebilecekler midir? Aldığı emirle Yıldırım Projesi'nin izini süren Ulvi Paşa ise izleri Selçuklu Alüminyum Fabrikası'na ulaşabilecek mi? Altay'ın hapishanede karşısına çıkan ve ondan yardım isteyen gizemli adam kim? Altay o adamın sırrını çözebilecek mi yoksa yeni bir tuzağa mı düşecek? Yalnız Kurt cehennem çukurunda nasıl hayatta kalacak?

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