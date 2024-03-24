Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda yaşanan tartışmayı anlattı - Son Dakika
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Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda yaşanan tartışmayı anlattı

Yaman, \'Bil Bakalım\' oyununda yaşanan tartışmayı anlattı

Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda Yasin'le yaşadığı tartışma hakkında konuştu. Ayrıca, Batuhan Mavi takımda isminin yazılmasına sitem etti. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı ve lüks bir villada yemek yedi. Acun Ilıcalı ise yeni kuralları açıkladı. Kırmızı takımda ilk eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

24.03.2024 16:34  Güncelleme: 16:44
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'ŞOV YAPMAYA GELMEDİM'

Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda Yasin'le yaşadığı tartışma hakkında, "Yasin'in verdiğim o tepkiyi anlayamadım. Ben şov yapmaya gelmedim ki bunun şovu olmaz.

En sevdiğim arkadaşımdan bu darbeyi alınca daha çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

'VELİ TOPLANTISI GİBİ GEZEN BİR TAYFA VAR'

Batuhan Mavi takımda isminin yazılmasına sitem etmeye devam ediyorum. Batuhan konsey sonrası arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaya ilişkin, "Doğru eksilmenin dışında, sarmaşık, iğrenç bir piramit var ya onun bozulması lazım.

4-5 kişilik veli toplantısı gibi gezen bir tayfa var burada. Ondan sonra bir kaç tane de diğer taraftan. Niye Yaman'ı yazmadın diyorum. 'Biz asla konuşmadık' diyorlar ama cümleler aynı bir şans daha vermek istedik.

Allah Allah. İkisi de aynı cümleyi kuruyor. Siz birbirinizle konuşmadınız mı gerçekten? Önceden bir yakıştırma yapıyordum 'Yaver' diye. Yine bir şekilde kurmuş kolonisini, gerçekten veli toplantısı gibi böyle karar alınacağı sırada aynı fikirler ama hiç konuşmadık şeklinde.

İnşallah o tayfadan birinin gitmesini istiyorum kız olarak." ifadelerine yer verdi.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2024 All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu bayrak yarışlarında öne geçerek 12-10'luk skorla Mavi takım kazandı.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

Mavi takım dokunulmazlık oyununun ödülü olarak lüks bir villada yemek yedi. Bir de Oscar ödülü almış bir filmi izledi.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

ACUN ILICALI YENİ KURALLARI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı düellolarda 4 final seçeneğinin 6'ya çıktığını açıkladı. İletişim oyunlarında performanslarda artık haftalık performansa etki edecek.

Survivorda ilk eleme adayı belli oldu Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı

ELEME ADAYI

Kırmızı takımda en fazla adı çıkarak ilk eleme adayı olan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna, "ilk dokunulmazlığı kaybettik. Normalde 4.dokunulmazlıklarda aday oluyordum.

Biraz hızlı bir giriş oldu benim için. Şimdi tabii ki en büyük isteğim karşı takımdan rakiplerim olması ve düelloda onlarla kapışmak." dedi.

Kaynak: Magazinkolik

Aleyna Kalaycıoğlu, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda yaşanan tartışmayı anlattı - Son Dakika

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