'ŞOV YAPMAYA GELMEDİM'
Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda Yasin'le yaşadığı tartışma hakkında, "Yasin'in verdiğim o tepkiyi anlayamadım. Ben şov yapmaya gelmedim ki bunun şovu olmaz.
En sevdiğim arkadaşımdan bu darbeyi alınca daha çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
'VELİ TOPLANTISI GİBİ GEZEN BİR TAYFA VAR'
Batuhan Mavi takımda isminin yazılmasına sitem etmeye devam ediyorum. Batuhan konsey sonrası arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaya ilişkin, "Doğru eksilmenin dışında, sarmaşık, iğrenç bir piramit var ya onun bozulması lazım.
4-5 kişilik veli toplantısı gibi gezen bir tayfa var burada. Ondan sonra bir kaç tane de diğer taraftan. Niye Yaman'ı yazmadın diyorum. 'Biz asla konuşmadık' diyorlar ama cümleler aynı bir şans daha vermek istedik.
Allah Allah. İkisi de aynı cümleyi kuruyor. Siz birbirinizle konuşmadınız mı gerçekten? Önceden bir yakıştırma yapıyordum 'Yaver' diye. Yine bir şekilde kurmuş kolonisini, gerçekten veli toplantısı gibi böyle karar alınacağı sırada aynı fikirler ama hiç konuşmadık şeklinde.
İnşallah o tayfadan birinin gitmesini istiyorum kız olarak." ifadelerine yer verdi.
DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor 2024 All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu bayrak yarışlarında öne geçerek 12-10'luk skorla Mavi takım kazandı.
Mavi takım dokunulmazlık oyununun ödülü olarak lüks bir villada yemek yedi. Bir de Oscar ödülü almış bir filmi izledi.
ACUN ILICALI YENİ KURALLARI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı düellolarda 4 final seçeneğinin 6'ya çıktığını açıkladı. İletişim oyunlarında performanslarda artık haftalık performansa etki edecek.
ELEME ADAYI
Kırmızı takımda en fazla adı çıkarak ilk eleme adayı olan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna, "ilk dokunulmazlığı kaybettik. Normalde 4.dokunulmazlıklarda aday oluyordum.
Biraz hızlı bir giriş oldu benim için. Şimdi tabii ki en büyük isteğim karşı takımdan rakiplerim olması ve düelloda onlarla kapışmak." dedi.
Son Dakika › Magazin › Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda yaşanan tartışmayı anlattı - Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berk Göktaş, peş peşe verdiği doğru cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. Berk Göktaş, 24 Mart Pazar akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması tespit edildi. Doktorlar müdahale ediyor.
Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.
Hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Tıkalı damardaki pıhtı alındı, entübe olarak yoğun bakımda takip ediliyor." diyerek İnanır'ın durumunun stabil olduğunu söyledi.
İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirip bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen usta oyuncu Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeni Levent İnanır'dan geldi. İnanır, "Pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.
Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a çıkacak test sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?