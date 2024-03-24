Yaman, \'Bil Bakalım\' oyununda yaşanan tartışmayı anlattı

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'ŞOV YAPMAYA GELMEDİM'

Yaman, 'Bil Bakalım' oyununda Yasin'le yaşadığı tartışma hakkında, "Yasin'in verdiğim o tepkiyi anlayamadım. Ben şov yapmaya gelmedim ki bunun şovu olmaz.

En sevdiğim arkadaşımdan bu darbeyi alınca daha çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

'VELİ TOPLANTISI GİBİ GEZEN BİR TAYFA VAR'

Batuhan Mavi takımda isminin yazılmasına sitem etmeye devam ediyorum. Batuhan konsey sonrası arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaya ilişkin, "Doğru eksilmenin dışında, sarmaşık, iğrenç bir piramit var ya onun bozulması lazım.

4-5 kişilik veli toplantısı gibi gezen bir tayfa var burada. Ondan sonra bir kaç tane de diğer taraftan. Niye Yaman'ı yazmadın diyorum. 'Biz asla konuşmadık' diyorlar ama cümleler aynı bir şans daha vermek istedik.

Allah Allah. İkisi de aynı cümleyi kuruyor. Siz birbirinizle konuşmadınız mı gerçekten? Önceden bir yakıştırma yapıyordum 'Yaver' diye. Yine bir şekilde kurmuş kolonisini, gerçekten veli toplantısı gibi böyle karar alınacağı sırada aynı fikirler ama hiç konuşmadık şeklinde.

İnşallah o tayfadan birinin gitmesini istiyorum kız olarak." ifadelerine yer verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2024 All Star'da kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu bayrak yarışlarında öne geçerek 12-10'luk skorla Mavi takım kazandı.

Mavi takım dokunulmazlık oyununun ödülü olarak lüks bir villada yemek yedi. Bir de Oscar ödülü almış bir filmi izledi.

ACUN ILICALI YENİ KURALLARI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı düellolarda 4 final seçeneğinin 6'ya çıktığını açıkladı. İletişim oyunlarında performanslarda artık haftalık performansa etki edecek.

ELEME ADAYI

Kırmızı takımda en fazla adı çıkarak ilk eleme adayı olan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna, "ilk dokunulmazlığı kaybettik. Normalde 4.dokunulmazlıklarda aday oluyordum.

Biraz hızlı bir giriş oldu benim için. Şimdi tabii ki en büyük isteğim karşı takımdan rakiplerim olması ve düelloda onlarla kapışmak." dedi.