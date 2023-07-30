Yapay Zeka ünlü çiftin arasını açtı. Şarkıcı Pınar Soykan'ın, Yapay Zeka ile oluşturulmuş çekici pozlarını sosyal medya hesabından paylaşın eşi Orçun Soykan'la tartışıp evi terk ettiği konuşuluyor.

FOTOĞRAFLAR KRİZ ÇIKARDI

Yoktan Saydım şarkısıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Pınar Soykan, Yapay Zeka ile yapılan fotoğraflarını kendi Instagram hesabından "Yapay zeka ellerine sağlık. Efsane olmuşlar" başlığıyla ile takipçileriyle paylaştı.

EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

13 yıllık eşi Orçun Soykan yapay zekanın yapmış olduğu seksi Pınar Soykan fotoğraflarına Yapay zeka biraz abartmış bence, gerek yok yapay zeka olaylarına. Derhal sil bu fotoğrafları karıcığım! yazarak paylaşıma tepki gösterdi. Snopmagazin'de yer alan habere göre, Pınar Soykan fotoğrafları silmediği için tartışan ünlü çift evleri ayırdı. Ünlü şarkıcı Kocaeli'deki ailesinin evine gittiği konuşuluyor.