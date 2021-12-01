Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizide her karakter ayrı bir hikaye ve her oyuncu büyük bir titizlikle seçilmiş adeta!

Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncular, dizideki performanslarıyla izleyenlerin takdirini kazanmakta. Dizinin senaryosu ise ayrı bir beğeni konusu.

Sema Ergenekon'un diziyi yazmadan önce tam iki yıl boyunca adliye koridorlarında, mahkeme salonlarında mesai harcamış olması, Yargı dizisinin gerçeğe uygun yapısının kurgulanmasında da büyük bir önem arzediyor.

Pazar akşamı 11. bölümü yayınlanan dizide bu kez olaylar bambaşka bir yöne kaymaya başladı! Ceylin'in kardeşi İnci'yi öldürdüğü ayan beyan ortada olan, herkesin gerçeği bildiği ama sağlam deliller peşine düştüğü davada Engin, öyle hamleler yapıyor ki şeytana pabucunu ters giydiriyor adeta!

Herkesin başlangıçta kıvırcık saçları, sakin ve cana yakın tavırlarıyla tanıdığı Engin'in içinden adeta bir canavar ve korkunç bir adam çıktı! Dizide Engin'e hayat veren Onur Durmaz da son haftalarda en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

Yıllardır çevresindeki herkesin derdini dinleyen, onların güvenini kazanan Engin'in aslında tek tek herkesi izlediği, defterine herkesle ilgili bilgiler, özel ve iş hayatlarında yaşadıkları, sakladıkları, sırlarıyla ilgili detayları not ettiği anlaşıldı.

Engin, yıllar boyunca kimsenin yanlışını, hatasını, sakladığını unutmamış, adeta bugünleri düşünerek tuzaklar kurmak, sonradan kullanmak için saklamış!

Annesi ve babasından intikam almak isteyen teyzesi Seda ile birlikte Ceylin, Ilgaz, Çınar, Eren, Yekta ve daha pek çok kişiye şantaj yapmaya başlayan Engin'in topladığı bilgiler ve yapacakları henüz yeni başladı.

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 10. bölümünde Engin, önce Ceylin ve Ilgaz'ın arasını açacak bir ses kaydını göndermişti. Sonrasında Eren'in bir kızı olduğunu ve ona söylemezse kendisinin bir şekilde açıklayacağı şantajını yaptı. Çınar'ın da Zafer'i öldürdüğünü biliyordu ve onu da tehdit etti.

Engin'in yapacakları bunlarla sınırlı kalmayacak! Ceylin ve Ilgaz ilişkisinin de başlamadan bitmesine neden olacak yeni tuzaklar kuruyor!

Dizinin instagram sayfasından yapılan bir paylaşım da hikayenin daha yeni başladığını, Engin'in elindeki bilgiler ve teyzesinin istihbarat kaynaklarıyla birlikte herkesin başına daha çok işler açacağının da bir göstergesi oldu…

Kendisi katil ama çevresindeki kimsenin de pek masum olmadığını kanıtlamaya çalışıyor adeta Engin! "Artık yalan dolan yok. Ördü kalkacak. Herkes pislikleriyle baş başa kalacak" sözleri de Engin'in şoklarının devam edeceğini ortaya koyuyor…

İşte o paylaşım…