Final yapacağı açıklanan ve sonrasında bu karardan dönülen Yargı dizisi, 4. sezonuyla ekrana dönecek - Son Dakika
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Final yapacağı açıklanan ve sonrasında bu karardan dönülen Yargı dizisi, 4. sezonuyla ekrana dönecek

01.05.2023 16:12

İlk başta 2 sezon olarak planlanan dizi, aldığı yüksek reytinglerle yeni sezonda da izleyicilerle buluşacak. Ay Yapım ve Kanal D'nin yaptığı ortak açıklamalarda, "Yargı, 3. sezonunda da sizlerle" sözleriyle yeni sezon müjdesi verildi.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Zeyno Eracar, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, her pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Konusu ve oyunculuk performansıyla reytinglerde istenilen başarıya ulaşan dizi, yeni sezonda da ekranda olacak.

"3. SEZONDA DA SİZLERLE"

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı dizinin reytingleri azalmak yerine artınca diziye devam kararı alındı. Ay Yapım ve Kanal D "Yargı 3. sezonda da sizlerle" mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan "Yargı" 14 Mayıs'taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde yani 7 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak
Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak
Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak
Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak
Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak
Final kararından vazgeçilen Yargı dizisi, 3. sezonuyla ekranda olacak
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Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Final yapacağı açıklanan ve sonrasında bu karardan dönülen Yargı dizisi, 4. sezonuyla ekrana dönecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Final yapacağı açıklanan ve sonrasında bu karardan dönülen Yargı dizisi, 4. sezonuyla ekrana dönecek - Son Dakika
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