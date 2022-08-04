Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun - Son Dakika
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Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun

04.08.2022 11:54

Oyuncu Pınar Deniz, yeni projesi için saçlarını kızıla boyattı. Deniz'in, kızıl saçlı çilli imajını gören birçok takipçisi fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu. Gelen yorumlardan en dikkat çekeniyse "Hürrem Sultan gibi olmuşsun" mesajı oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz'in yoğun iş temposu devam ediyor. Reklam filmlerinin yanı sıra Disney Plus ile anlaşan güzel oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi.

HÜRREM SULTAN'A BENZETİLDİ

Bu zamana kadar çeşitli rollerde oynayan Pınar Deniz, yeni projesi için kahverengi olan saçlarını kızıla boyattı. Yüzüne makyajla çil yaptıran oyuncu, yeni imajını 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Bil bakalım ben kimim?" notunu yazdı. Rolü için imaj değiştiren oyuncunun yeni imajı ise Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz karakteri Hürrem Sultan'a benzetildi.

İşte Pınar Deniz'in yeni imajı:

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