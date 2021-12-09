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Yargı'nın 13. bölümü fragmanı yayınlandı! Savcı Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor - Son Dakika

Yargı'nın 13. bölümü fragmanı yayınlandı! Savcı Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor

09.12.2021 07:58

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 13. yeni bölümünden fragman yayınlandı. Ceylin ve Ilgaz arasında buzlar eriyor. Ceylin'in "Ben uyuyana kadar burada kalır mısın?" sözlerinden sonra evine dönemeyen Ilgaz, aynı yatağa giriyor.

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın paylaştığı Yargı dizisinin 12 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak 13. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

ILGAZ VE CEYLİN YAKINLAŞIYOR

Yeni bölüm fragmanında aralarındaki buzları eriten Ceylin ve Ilgaz baş başa yemeğe çıkıyor. Yemekten sonra birlikte Ceylin'in ofisine giden ikili, romantik anlar yaşıyor. Alkolün etkisinde olan Ceylin, Ilgaz'a "Ben uyuyuncaya kadar burada kalır mısın?" diyor. Ilgaz da "Kalırım" diyerek Ceylin'in yanına yatıyor.

Yargı'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Buzları eriten Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yargı'nın son bölümünde Ceylin, Ilgaz'a duygularını açtı ancak istediği karşılığı bulamadı. Metin'in sırrı, Ceylin ve Ilgaz'ın arasını açmaya neden oldu. İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin'in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir. Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorunda kaldı. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükledi.

Yargı'nın 13. bölümü fragmanı yayınlandı! Savcı Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor

Hüseyin Avni Danyal, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın 13. bölümü fragmanı yayınlandı! Savcı Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor - Son Dakika Magazin


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