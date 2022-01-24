Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!

Kanal D'nin iddialı dizis Yargı'da canlandırdığı 'Pars Savcı' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile pozunu paylaştı. 21 yaşındaki Nazlı Çetin, Miss Turkey 2019'da 11 numarayla yarışmıştı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyan Çetin; Şeref Sözü, Kardeşlerim ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol aldı. Mehmet Yılmaz Ak ise 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'de eğitim alan yıldız, 2013 yılında yer aldığı Ben de Özledim dizisiyle ekran macerasına başladı. İçerde, Çukur, Fatma, Ramo ve Hakan: Muhafız gibi güçlü yapımlarda rol alan Mehmet Yılmaz Ak, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği 'Savcı Pars' karakteriyle büyük beğeni topluyor.