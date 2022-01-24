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Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu! - Son Dakika

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!

24.01.2022 17:22
Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sadece yeteneğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Nazlı Çetin ile kar pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kanal D'nin iddialı dizis Yargı'da canlandırdığı 'Pars Savcı' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile pozunu paylaştı. 21 yaşındaki Nazlı Çetin, Miss Turkey 2019'da 11 numarayla yarışmıştı.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyan Çetin; Şeref Sözü, Kardeşlerim ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol aldı. Mehmet Yılmaz Ak ise 1986 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!

Kadir Has Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'de eğitim alan yıldız, 2013 yılında yer aldığı Ben de Özledim dizisiyle ekran macerasına başladı. İçerde, Çukur, Fatma, Ramo ve Hakan: Muhafız gibi güçlü yapımlarda rol alan Mehmet Yılmaz Ak, şimdilerde Yargı dizisinde hayat verdiği 'Savcı Pars' karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu!
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Mehmet Yılmaz Ak, Yargı, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak'tan aşk pozu! - Son Dakika
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