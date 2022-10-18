Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı - Son Dakika
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Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı

18.10.2022 15:25

'Yiğit Kardeş' isimli safkan Arap atı, Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci olarak yarış atı tutkusuyla bilinen sahibi ünlü oyuncu Emre Karayel'e 1 milyon 707 bin lira kazandırdı.

Bir Erkek Bir Kadın adlı sitcomunda gösterdiği performansla adını geniş kesimlere duyuran ünlü oyuncu Emre Karayel, bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Yarış atı tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Emre Karayel'in Yiğit Kardeş isimli safkan Arap atı birinci oldu.

KANUNİ SÜLEYMAN KOŞUSUNDA BİRİNCİ GELDİ

Yiğit Kardeş isimli saf kan Arap atı geçtiğimiz pazar Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman koşusuna katıldı. Emre Karayel'in atı yarışta birinci geldi.

1 MİLYON 707 BİN TL KAZANDIRDI

Emre Karayel, yarışı eşi Gizem Karayel ve oğulları Can ile izledi. Yiğit Kardeş isimli at, Karayel'e 1 milyon 707 bin TL kazandırdı. Emre Karayel eline birincilik kupasını alarak eşi Gizem ve oğlu Can ile mutluluk pozu verdi.

İşte o poz:

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in atı yarışta birinci geldi, kazandığı para dudak uçuklattı
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Emre Karayel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yarış atı birinci gelen ünlü oyuncu Emre Karayel'in kazandığı para dudak uçuklattı - Son Dakika


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