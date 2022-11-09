Bir dönemin genç jönleri arasında yer alan ve Emret Komutanım dizisindeki yükselişinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen Arda Kural, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarını atlatmasıyla birlikte yeniden piyasaya çıktı.
Uzun saçlarını kısaltan ve yeniden gençlik görüntüsüne yaklaşan Kural'ın son hali, hayranlarında büyük sevinç yaratmıştı. Şimdilerde yeni bir yapımda rol almaya hazırlanan Kural bir kez daha imaj değiştirdi.
Ciddi oranda zayıfladığı görülen Kural'ın son görüntüsü de hayranlarının dikkatini çekti. Hayranları tarafından Kural'ınson hali için, "Bir deri bir kemik kalmışsın ne olmuş sana böyle" yorumları yaptı.
İşte Kural'ın son hali:
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Arda Kural son halinden de başka biri oldu: Ne olmuş sana böyle - Son Dakika