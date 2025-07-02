Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir! - Son Dakika
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Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir!

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran\'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir!
02.07.2025 11:51
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2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy'la boşanma davası devam eden Güzide Duran'ın Fikret Orman'la yemek görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntülere Duran'ın eşi Aksoy, sert tepki göstererek "Bu hayat biçimi çocuklarına bile ihanettir, kimse kabul edemez" dedi.

2008 yılında hayatını birleştirdiği Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan ünlü model Güzide Duran, magazin gündemini sarsan bir olayla gündeme geldi. Eşinin kendisine yönelik "ihanet" suçlamasıyla açtığı davanın sürdüğü sırada, Duran önceki akşam Arnavutköy'deki bir restoranda Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman'la görüntülendi. İkilinin samimi şekilde yemek yediği anlar objektiflere yansıdı.

Son dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ismi anılan Duran'ın, asıl gönlünü kaptırdığı kişinin Fikret Orman olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu yemek buluşması, aşk söylentilerindeki gerçek kişinin ortaya çıktığı şeklinde yorumlandı.

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir!

Restoran çıkışında gazetecileri fark eden Güzide Duran'ın büyük panik yaşadığı ve hızla yeniden içeri girerek mekân çalışanlarına tepki gösterdiği belirtildi. Ünlü modelin, "Siz nasıl burada olduğumu söylersiniz, beni hiçbir yerde yakalayamadılar!" diyerek öfkelendiği öğrenildi. Duran kısa süre sonra sakinleşip dışarı çıkarak, Fikret Orman'ın kendisine verdiği kırmızı güllerle poz verdi. Kameralara yakalanan Orman ise sessiz kalmayı tercih etti ve hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı.

ADNAN AKSOY'DAN SERT AÇIKLAMA

İkilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy'dan da gecikmeden sert bir tepki geldi. Aksoy şu ifadeleri kullandı, "Ben Adnan Aksoy. Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hala bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı bu hayat biçimi ve aymazlık arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir. Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum."

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir!

Fikret Orman, Güzide Duran, Adnan Aksoy, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir! - Son Dakika

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