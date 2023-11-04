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Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş, ailesiyle poz verdi - Son Dakika

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş, ailesiyle poz verdi

Son Güncelleme: 04.11.2023 15:50

Show TV'de yayınlanan 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına çıkan Esra isimli bir kadın, 9 yıldır evli olduğu ve 2 çocuk babası olan TV sunucusu Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını iddia etti. Hakkındaki yasak aşk iddialarına günlerce sessiz kalan ve boşanacağı konuşulan Doğuş, ailesiyle birlikte poz vererek iddialara yanıt verdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü. Günlerdir hakkındaki yasak aşk iddiasına sessiz kalan ve eşiyle boşanacağı konuşulan Doğuş, ailesiyle poz vererek adeta söylentilere son noktayı koydu.

"DOĞUŞ'LA İMAM NİKAHI KIYDIK"

Yıllardır tanıdığı Doğuş'la 2020'de karşılaştıklarını ve ilişki yaşamaya başladıklarını iddia eden Esra Hanım, "Doğuş evliliği için 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık ve sevgili olduk. Doğuş bana 'karıcığım' derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık" dedi.

Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş, ailesiyle poz verdi

DOĞUŞ'TAN AİLE POZU

Karısıyla boşanacağı yönünde haberler çıkan ve Esra Hanım'ın iddialarına sessiz kalan Doğuş, Instagram hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Sizi seviyorum ailem" notunu yazdı. Doğuş bu paylaşımıyla eşiyle arasında bir sorun olmadığını da gözler önüne serdi.

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Son Dakika Magazin Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş, ailesiyle poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş, ailesiyle poz verdi - Son Dakika
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