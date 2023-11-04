Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı iddia edilen Doğuş, ailesiyle poz verdi

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü. Günlerdir hakkındaki yasak aşk iddiasına sessiz kalan ve eşiyle boşanacağı konuşulan Doğuş, ailesiyle poz vererek adeta söylentilere son noktayı koydu.

"DOĞUŞ'LA İMAM NİKAHI KIYDIK"

Yıllardır tanıdığı Doğuş'la 2020'de karşılaştıklarını ve ilişki yaşamaya başladıklarını iddia eden Esra Hanım, "Doğuş evliliği için 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık ve sevgili olduk. Doğuş bana 'karıcığım' derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık" dedi.

DOĞUŞ'TAN AİLE POZU

Karısıyla boşanacağı yönünde haberler çıkan ve Esra Hanım'ın iddialarına sessiz kalan Doğuş, Instagram hesabından ailesiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Sizi seviyorum ailem" notunu yazdı. Doğuş bu paylaşımıyla eşiyle arasında bir sorun olmadığını da gözler önüne serdi.