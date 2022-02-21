Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma'da Ender'in planlarının yarattığı problemler yer aldı.

YASAK ELMA'DA BUGÜN NELER OLDU?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır…