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Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi? - Son Dakika

Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?

21.02.2022 14:22

Bu akşam 132. bölümüyle ekrana gelecek Yasak Elma'da Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için yeni bir plan yaptı. Ancak bu plandan en çok etkilenen isim Kumru olacaktır.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma'da Ender'in planlarının yarattığı problemler yer aldı.

YASAK ELMA'DA BUGÜN NELER OLDU?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

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Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi? Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi? Eda Ece'den Flaş Maske Kimsin Sen Açıklaması! Eda Ece'den Flaş Maske Kimsin Sen Açıklaması!

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Son Dakika Magazin Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi? - Son Dakika
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