Yasak Elma Dizisinde Bomba Ayrılık - Son Dakika
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Yasak Elma Dizisinde Bomba Ayrılık

18.05.2022 22:50
Yasak Elma Dizisinde Bomba Ayrılık

Ekranın fenomen dizisi Yasak Elma 147. bölümünde yani 13 Haziran'da sezon arasına girecek. Her yıl olduğu dizide kimlerin gidip kimlerin kalacağı merak konusu…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projenin bel kemiği karakterlerinden Yıldız'a hayat veren Eda Ece'nin dışında kalan ve ayrılacak oyuncularla ilgili son kararı yapımcı Fatih Aksoy verecek.

143. bölümü çekilen diziden ilk ayrılık haberi geldi. Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma'ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edecek.

FOX'un göz bebeği dizilerinden Yasak Elma'yla ilgili yeni ayrılık haberleri de yolda…

Yasak Elma Dizisinde Bomba Ayrılık
Yasak Elma Dizisinde Bomba Ayrılık

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Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber! Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber! Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor? Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?
Kaynak: Snob Magazin

Fatih Aksoy, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma Dizisinde Bomba Ayrılık - Son Dakika


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