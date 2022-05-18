Yasak Elma Dizisinde Bomba Ayrılık

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; projenin bel kemiği karakterlerinden Yıldız'a hayat veren Eda Ece'nin dışında kalan ve ayrılacak oyuncularla ilgili son kararı yapımcı Fatih Aksoy verecek.

143. bölümü çekilen diziden ilk ayrılık haberi geldi. Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma'ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edecek.

FOX'un göz bebeği dizilerinden Yasak Elma'yla ilgili yeni ayrılık haberleri de yolda…