Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor - Son Dakika
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Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor

19.05.2022 07:42

FOX TV'nin 142 bölümü geride bırakan reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma, 13 Haziran'da sezon finali yapacak. Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay, dizinin sezon finalinde kadrodan ayrılacak.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen'in rol aldığı Yasak Elma dizisi, 13 Haziran'da yayınlanacak olan 147. bölümle sezon finali yapacak. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin sezon finalinde ise bir ayrılık yaşanacak.

BERK OKTAY DİZİDEN AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi göre, 143. bölümü çekilen diziden ilk ayrılık haberi geldi. Savaşçı dizisinden ayrılıp Yasak Elma'ya dahil olan ve 2 başarılı sezon geçiren yakışıklı aktör Berk Oktay projeye veda edecek. Her sezon kadrosunda ayrılıklar yaşanan ve yeni oyuncuların dahil olduğunu Yasak Elma dizisinde başka vedaların yaşanıp yaşanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Murat Aygen, Şevval Sam, Berk Oktay, Haziran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor - Son Dakika
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