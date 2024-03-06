Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da Yunus Emre de aldığı cezalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yunus Emre'nim bir cezası kaldığını öğrenen Yasemin Ilıcalı da cezanın düşürülmesi için babasından ricada bulundu. Kızının isteğini geri çevirmek zorunda kalan Acun Ilıcalı da konseyde durumu anlatınca Yunus Emre de ne yapacağını bilemedi.
Konseyde Kırmızı takımla konuşan Acun Ilıcalı, "Dün kızım Yasemin benimleydi. 'Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet' dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım. Yasemin istiyor diye biz Yunus Emre'nin cezasını azaltamıyoruz. O yüzden Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım, Yasemin de gerçekten çok üzüldü. Israr da etti olay 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum belki de hiç kırmamış olabilir sıkıntılı dakikalar yaşadım" dedi.
Yasemin Ilıcalı'nın isteğine çok şaşıran Yunus Emre ise "Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin. Düşünmesi bile yeter. Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bırakacak şekilde olduğu için bu cezayı yedim" karşılığını verdi.
Son Dakika › Magazin › Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti - Son Dakika
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