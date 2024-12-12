Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu - Son Dakika
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Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

Doktorlar dizisinde Ela karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan'ın son hali sosyal medyada tartışma yarattı. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve lüks yaşantısıyla dikkat çeken Özilhan'ın yüzünün haline ''O yanak dolgusu gerçek mi?'' yorumları yapıldı.

12.12.2024 07:50
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Doktorlar dizisinde başrol oynayan Yasemin Özilhan'ın son hali yine gündemde. Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Özilhan, lüks yaşantısının dışında görünümüyle de çok konuşuluyor.

2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren ve ekranlardan uzak kalan Yasemin Özilhan her ne kadar tekliflere açık olduğunu söylese de ekranda boy göstermiyor.

Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Yasemin Özilhan son olarak katıldığı bir davette dikkat çekti. Haftanın 5 günü spor yapan ve formda fiziğiyle adından söz ettiren Özilhan'ın doğal halinden ise eser kalmadı.

Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu

Özilhan yüzündeki dolgularla da dikkat çekti. Bir hayli değişen sosyetenin ünlü ismine yorumlar ise gecikmedi. Yasemin Özilhan'ın son halini görenler "O yanak dolgusu gerçek mi?", "Kendini mahvetmiş" gibi yorumlar yaptı.

Doktorlar Dizisi, Yasemin Özilhan, Bambaşka Biri, Son Hali, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Olğaç:
    Çok kötü olmuş 20 2 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Allah kimseyi şaşırtmasın, olanın farkında olmamak? 14 1 Yanıtla
  • Sinan TOPAL:
    O Eski halinden eser yok şimdi ?? 12 1 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Maymun empire ?? 10 2 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    pili biten bir insan ne yapsa boş yaşlanmış günden güne erimiş 8 2 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Armut 6 2 Yanıtla
  • Hasan null:
    Çirkinleşmiş 0 0 Yanıtla
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