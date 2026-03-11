Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı - Son Dakika
Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı

Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı
11.03.2026 17:39
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar, evliliklerinin 5. yılını alışılmışın dışında bir şekilde kutladı. Futbol tutkularını romantik bir anla birleştiren çift, özel günlerinde tribündeki yerlerini alarak Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını el ele izledi.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu ile eşi Burak Yırtar, evliliklerinin 5. yılını tribünde kutladı. Ünlü çift, yıldönümleri için Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan Şampyionlar Ligi karşılaşmasını stadda izlemeyi tercih etti.

Sosyal medya hesabından maçtan bir kare paylaşan Sakallıoğlu, gönderisine esprili bir not düşerek, "Evlilik yıldönümümüzde en mantıklı olanı yaptık ve Galatasaray-Liverpool maçına geldik" ifadelerini kullandı.

Yasemin Sakallıoğlu ve Eşi, Evlilik Yıldönümünü Galatasaray'ın Zaferiyle Kutladı

GALİBİYETLE GELEN YILDÖNÜMÜ HEDİYESİ

Karşılaşmanın sonunda Galatasaray'ın sahadan 1-0 galip ayrılması, çift için gecenin mutluluğunu ikiye katladı. Böylece Sakallıoğlu ve Yırtar, evlilik yıldönümlerinde takımlarının galibiyetiyle adeta en güzel hediyelerden birini de almış oldu.

Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Vay ve bu haberi duyduk ve rahatladık bizde bunlar evllikyildonumlerini nerede kutluyacaklar aceba deyip kafayı yiyecektir neredeyse millet olarak ohhh rahatladik 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
