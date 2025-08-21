"Yaşlanmış" yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap - Son Dakika
Magazin

"Yaşlanmış" yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

"Yaşlanmış" yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap
21.08.2025 09:53
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Nehir Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Paylaşımına gelen yüzlerce yorum arasında "Ne kadar yaşlanmış" ifadesi dikkat çekti. Erdoğan ise bu yoruma, "Çok mutluyum" yanıtını vererek hem olgun tavrını hem de hayata bakışını ortaya koydu.

Bir dönemin en sevilen dizilerinden "Yabancı Damat" ile hafızalara kazınan oyuncu Nehir Erdoğan, son olarak Yasak Elma dizisinde rol almış ve ardından uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürmüştü. Ancak ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

TAKİPÇİSİNİN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşımda, Erdoğan'ın bir takipçisi "Ne kadar yaşlanmış" şeklinde bir yorumda bulundu. Bu yoruma ünlü oyuncunun yanıtı ise gündeme damga vurdu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Eleştirel yoruma aldırmayan Nehir Erdoğan, takipçisine "Çok mutluyum" cevabını verdi. Oyuncunun bu duruşu, sosyal medyada birçok kişi tarafından takdir edildi.

'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap

"YABANCI DAMAT" UNUTULMADI

Erdoğan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası ise kuşkusuz "Yabancı Damat" dizisi oldu. Özgür Çevik, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve Binnur Kaya gibi güçlü oyuncuların yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde geniş kitlelere ulaşarak büyük beğeni toplamıştı.

Başrolleri paylaşan Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in canlandırdığı Nazlı ve Niko karakterleri, dönemin en çok konuşulan ekran çiftleri arasında yer aldı. Dizi, sadece romantik hikâyesiyle değil, iki farklı kültürü buluşturan yapısıyla da televizyon tarihine adını yazdırdı.

Magazin

Son Dakika Magazin 'Yaşlanmış' yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap - Son Dakika

"Yaşlanmış" yorumuna Nehir Erdoğan'dan tek cümlelik cevap
