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Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım - Son Dakika

Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım

16.02.2022 16:08

Radyo programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Kariyerinden ve hayatından bahseden Yavuz Seçkin, radyo programcılığı yaptığı dönemde birçok kişinin ayağını kaydırdığını hatta bunların arasında Bay J'nin de olduğunu itiraf etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu radyocu ve oyuncu Yavuz Seçkin oldu. Hediyelik dükkanı işletirken 3 farklı yarışmada birinci olduğunu anlatan Yavuz, radyo programcılığı yaptığı dönemden bahsetti.

"3 YARIŞMAYA KATILIP BİRİNCİ OLDUM"

Sektöre nasıl girdiğinden bahseden Yavuz Seçkin, şunları söyledi: "27 yaşına kadar Gültepe'de bir hediyelik eşya dükkanım vardı. Fotoğraf çekiyordum ve kaset satıyordum. O zamanlar 'İner misin Çıkar mısın?','Ah Kızlar Vah Erkekler' ve '10 parmak 10 marifet' gibi yarışmalar vardı. Ben üçüne de girdim. Herkes bir yarışmayla popüler olurken ben üçünden de şampiyon oldum. Yarışma mafyası gibiydim."

Bir dönem radyoda fırtınalar estiren Yavuz Seçkin'den itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım

"RADYODA ÇOK AYAK KAYDIRDIM"

"Yarışmalarda birinci oldukça müşteriler dükkana dolmaya başladı. Levent Erim'in o zamanlar radyoda bir programı vardı ben de telefonla bağlanıp taklit yapıyordum. Sonra radyodan ilerlemeye karar verdim. O dönem televizyonun kotası da dolmuştu. 'Yavuz'un Minibüsü' programını 10 sene yaptım. Mikrofonun başına geçmek kolay olmadı. İtiraf edeyim çok ayak kaydırdım."

"BAY J GİDİNCE YERİNE BEN GEÇTİM"

"Radyoda 07.00-08.00 arası yayın yapıyordum ama yanımdaki arkadaş beni çok konuşturmuyordu. O dönem radyonun başında Kadir Çöpdemir vardı ve program saatini tamamen bana verdi. O dönem radyodan çok para kazanamıyordum. 11.00-13.00 yayın saatinde Özlem diye bir arkadaş vardı. O bir gün gelemedi ben de isterseniz ben yapayım dedim sonra beni o saate aldılar. Ondan sonra 13.00-15.00'a daha sonra da 15.00-17.00'a geçtim. Bay J vardı o radyodan ayrıldı ve onun da yerine geçtim. Bir gün Kadir Çöpdemir de ayrıldı. En son da oradaydım. O dönem dükkanı kapatmıştım ve başka çarem yoktu. Çocuklarıma da bakmak zorunda olduğum için radyoda sonuna kadar asıldım."

Bir dönem radyoda fırtınalar estiren Yavuz Seçkin'den itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım

"KOVULACAĞIMI ANLAYINCA ŞAKALARI ORTAYA ÇIKARDIM, MAAŞIM 5 KATINA ÇIKTI"

Dükkanını kapatmak zorunda kaldığı için radyoda işine ağırlık verdiğinden bahsede Seçkin, "Kovulacağım anladığım anda telefon şakaları yapmaya başladı. O şakaları da alttan alttan biriktirmeye başladım. Kovulacağımı hissettiğim dönemde bu kayıtları ortaya çıkardım ve maaşım 5 katına çıktı" dedi.

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Kadir Çöpdemir, Yavuz Seçkin, Youtube, Radyo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım - Son Dakika Magazin


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