Konser ve girdiği polemiklerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını'nı izlemeye başladı. Dizinin sonunu merak eden Akalın'ın paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalı Çapkını'nın sonunu bilen var mı ya? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" dedi.
Yaptığı paylaşımlardaki yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Akalın'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Akalın'ın paylaşımını tiye alan kullanıcılar "Yazdığın gibi okumadığın için anlamamışsındır" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu - Son Dakika