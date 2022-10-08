Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu - Son Dakika
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Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu

08.10.2022 16:20

Sosyal medya hesabından yayın hayatına yeni başlayan Yalı Çapkını dizisiyle ilgili bir paylaşım yaparak, "Dizinin sonunu bilen var mı? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" diyen Demet Akalın alay konusu oldu. Yaptığı yazım yanlışlarıyla adında söz ettiren Akalın için, "Yazdığın gibi okumadığın için anlamamışsındır" gibi yorumlar yapıldı.

Konser ve girdiği polemiklerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını'nı izlemeye başladı. Dizinin sonunu merak eden Akalın'ın paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

"YALI ÇAPKINI'NIN SONUNU BİLEN VAR MI?"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalı Çapkını'nın sonunu bilen var mı ya? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" dedi.

Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, alay konusu oldu

TİYE ALDILAR

Yaptığı paylaşımlardaki yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Akalın'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Akalın'ın paylaşımını tiye alan kullanıcılar "Yazdığın gibi okumadığın için anlamamışsındır" yorumunu yaptı.

İşte Demet Akalın için yapılan bazı yorumlar...

Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu
Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu
Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu
Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu
Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu
Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu
Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu
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Son Dakika Magazin Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu - Son Dakika


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