Yaz sezonunu Fethiye\'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Son olarak Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger'in başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde kamera karşısına geçen Gülcan Arslan, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Fethiye'de aldı. Yazın enerjisini yansıtan kareleriyle dikkat çeken oyuncu, sezonun en iddialı tatil paylaşımlarından birine imza attı.

Zebra desenli ve mor renkli bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıkan Arslan, fit vücudu ve dövmeleriyle beğeni topladı.

Farklı bir paylaşımında ise pembe bikini tercihiyle dikkat çeken oyuncu, sonrasında bikinisinin üstünü çıkartarak üstsüz poz verdi. Güzelliği ve doğal pozlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Gülcan Arslan, yaz aylarında da adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.