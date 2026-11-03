Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor - Son Dakika
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Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

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Ünlü isimlerin son dönemde peş peşe kilo vermesine Yeliz Yeşilmen'den sert tepki geldi. Zayıflama uğruna kendilerini yıpratanları eleştiren Yeşilmen, "Şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Magazin dünyasında son dönemde birçok ünlü ismin yaşadığı fiziksel değişim ve hızlı kilo verme süreçleri tartışılmaya devam ederken, Yeliz Yeşilmen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zayıflama konusunda aşırıya kaçıldığını savunan Yeşilmen, hem ünlülere hem de kilo verme uğruna kendilerini yıprattığını düşündüğü kişilere sert sözlerle seslendi.

"BU ZAYIFLAMA ÇILGINLIĞI MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Son dönemde giderek yaygınlaştığını düşündüğü zayıflama anlayışından rahatsızlık duyduğunu belirten Yeliz Yeşilmen, "Şu zayıflama derdi, şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin belirli bir kişiyi hedef almadığını vurgulayan Yeşilmen, genel olarak aşırı zayıflama eğilimine tepki gösterdiğini belirtti.

"AZ BİRAZ KENDİNİZE GÜVENİNİZ OLSUN"

Zayıflama uğruna yaşanan fiziksel değişimleri eleştiren ünlü isim, insanların eski görünümlerini daha çok beğendiğini söyledi.

Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor

Yeşilmen, "Bu zayıflama hırsı nedir? Az bir kendinize güveniniz olsun. Bence eski hali daha güzeldi. Gerçekten çok üzülüyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ARTIK AYNAYA BAKACAK HALLERİ KALMADI"

Açıklamalarını sürdüren Yeşilmen, kilo verme konusunda aşırıya kaçıldığını düşündüğünü belirterek, "Zayıflama hırsı olup kendini harap eden tüm ünlülere, tüm normal insanlara, herkese çok çok üzülüyorum. Artık aynaya bakacak halleri kalmadı" dedi.

DAHA ÖNCE GÜLŞEN'İ DE ELEŞTİRMİŞTİ

Yeliz Yeşilmen, daha önce şarkıcı Gülşen'in zayıf görünümü hakkında da açıklamalarda bulunmuştu. Gülşen'in bir markette görüntülenmesinin ardından fiziksel görünümünü değerlendiren Yeşilmen, sanatçıyı sahnedeki haliyle daha çok beğendiğini söylemişti.

Yeşilmen'in son açıklaması ise yalnızca ünlü isimleri değil, zayıflama uğruna kendisini yıprattığını düşündüğü herkesi kapsadı.

Yeliz YeşilmenMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Yeliz Yeşilmen'den ünlülerin zayıflama yarışına sert tepki: Midemi bulandırıyor - Son Dakika
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