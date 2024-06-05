Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti - Son Dakika
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Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti

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TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in dün yayınlanan bölümünde sürekli sözünün kesilmesinden ve yarışmacıların birbirini dinlenmemesine sinirlenen sunucu Zuhal Topal, bağırarak masayı terk etti. Yarışmacılar ateş püsküren Topal, "Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok" diyerek sitem etti.

05.06.2024 08:20
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Zuhal Topal'ın sunuculuğuyla TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'in dün yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi. Topal, üst üste konuşan yarışmacılara tepki göstererek masadan kalktı.

"SAYGINIZ YOK"

Defalarca kez uyarmasına rağmen yarışmacıların üst üste konuşmasına tartışmasına sinirlenen Topal, konuşurken lafının kesilmesiyle çılgına döndü. Sinirden yerinden kalkarak masayı terk eden Topal, "Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok" diyerek bağırdı.

Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti

"İNSANI ÇILDIRTIYORSUNUZ"

Sakinleştikten sonra çekime devam eden Zuhal Topal "Çok özür diliyorum seyircilerden fakat dayanamadım. Ben bir şey anlatırken hiç saygınız yok mu? Beni duymuyor musunuz, sizi uyarmıyorlar mı? Sizleri savunmak, programın selameti için konuşuyorum. Gerçekten insanı çıldırtıyorsunuz. Hiç saygınız yok. Ben 3 sezondur bunu başaramadım, seyircilerden bir kez daha özür diliyorum. Seyirciler 'durduramıyor musunuz, susturamıyor musunuz' diyorlar. Geldiğim son nokta bu. Burası ilkokul mu? Yaşını başını almış insanlarsınız. Birbirinizi dinlemek çok mu zor? Ben böyle bir tepki verecek biri değilim çıldırdım artık. Yarışmacılar mahcup bir duruma düşmesin diye görüntülerin bir kısmını yayınlamıyoruz. Bizim toplumumuzun sorunu bu zaten herkes üste çıkmak ve son sözü söylemek istiyor. Ekibime soru soruyorum ona bile müsaade etmiyorsunuz.

Yemekteyiz\'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti

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Son Dakika Magazin Yemekteyiz'de tansiyon yükseldi! Yarışmacılara kızan Zuhal Topal, masayı terk etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Diyego Can: aç kalın aç beter olun o sofrayı bulamayan var bulduğunuz sofrayı sukretmesini bilmiyorsunuz 4 3 Yanıtla
  • Nurullah Bozkuş: kurgu .. 4 2 Yanıtla

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