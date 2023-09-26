Yeni işi için araçlarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti - Son Dakika

Yeni işi için araçlarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti

Son Güncelleme: 26.09.2023 08:53

Babasından dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi olan yeni restoranı için arabalarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek bir hayranı lüks bir araba hediye etti. Hediye karşısında duygusal anlar yaşayan fenomen ''Allah keselerine bereket versin'' ifadelerini kullandı.

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan CZN Burak, ortak olduğu babası tarafından dolandırıldığını söyleyen şikayetçi oldu. Babasıyla ortaklığını bitiren CZN Burak, yeni bir mekan açmak için lüks araçlarını sattı. Fenomene, Özbek bir hayranı son model bir araba hediye etti.

"HEDİYE İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Aylar önce lüks araçlarını satarak yeni mekanı için harcayan CZN Burak, Özbek hayranından gelen araba hediyesini 53,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Özbek hayranının son model araba hediyesi karşısında duygusal anlar yaşayan fenomen, "Allah keselerine bereket versin" ifadelerini kullandı. Hediyeyi teslim aldığı anlarda çekilen bir videoyu yayınlayan CZN Burak, "Kardeş Özbekistan'dan kardeşim Aziz Vadi İstanbul Mall'da yeni açtığımız Czn Burak Restaurant'a geldi ve ailesi ile birlikte bana hediye getirdi kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Yeni işi için mal varlığını satan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Uzun süredir yaşadıklarından dolayı zor günler geçiren CZN Burak, geçtiğimiz haftalarda safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle hastanelik olmuştu. Oldukça zayıfladığı görülen fenomen, kısa sürede hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Yeni işi için mal varlığını satan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti
Yeni işi için mal varlığını satan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti

CZN Burak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni işi için araçlarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti - Son Dakika


Son Dakika
09:44 Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz karar yolda
09:25 Akaryakıta bu kez indirim geliyor! Benzinin litresi 36 lira seviyesine düşecek
09:24 Bağcılar-Yenikapı metro hattında arıza! Yüzlerce yolcu uzun süre tahliye edilmeyi bekledi
09:16 Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da yürek burkan Atsu detayı
09:04 Otomobil tıra arkadan çarptı, nişanlı çift hayatını kaybetti
08:56 Karabağ'da yakıt deposunda patlama! 20 kişi öldü, 290 kişi yaralandı
08:49 Yeni işi için araçlarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti
08:38 Biden'dan Paşinyan'a mektup: Hayatını kaybeden Ermenilerin yasını tutuyoruz
08:31 Tarihi zafer sonrası Volkan Demirel, tek cümlesiyle Bjelica'yı küplere bindirdi: Çok zekilermiş
08:24 İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 10:03:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni işi için araçlarını satmak zorunda kalan CZN Burak'a Özbek hayranı araba hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement