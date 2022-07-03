Yeni Şarkı Geliyor - Son Dakika
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Yeni Şarkı Geliyor

03.07.2022 13:21
Yeni Şarkı Geliyor

Geçtiğimiz günlerde single çıkaran oyuncu Merve Boluğur Kuruçeşme'de görüntülendi. Güzel oyuncu yeni şarkı müjdesi verdi.

Objektifleri görünce şaşıran ünlü oyuncu Merve Boluğur, "Şarkı çıkarmak hayalimdi. Kendi yazdığım, kendi ürettiğim bir şarkıydı o çok içime sindi benim. Yeni bir şarkı yazdım ama bu sefer müziğine de el atmak istiyorum. Şarkı sözü yazarken çok kolay yazıyorum ama müziğini yapabilmek için biraz zamana yayacağım işi" diyerek yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi. Merve Boluğur siz sormadan ben söyleyeyim diyerek, "Saatler çok yorucu. Bende çok değerliyim. Şu anda ekrana o kadar saatler ayıramam" diyerek oyunculuk yapmayacağını dile getirdi.

Saatlerden dert yanan Boluğur dijital projelerin çalışma saatleri az orada oynamayı düşünüyor musunuz? sorusuna, "Benim Youtube kanalımda yayınladığım videoları, belki satabiliriz dijitallere" yanıtını verdi.

Son dönemdeki Türk dizilerinin hiç birini takip etmediğini söyleyen Merve Boluğur, "Ben vampir filmlerini çok seviyorum. Türkiye'de pek yok. Türk dizilerinde inanın Aşkı Memnu, Muhteşem Yüzyıl'da falan kaldım" dedi. Muhabirlerin Pınar Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin dile getirdiği 'Ezilen kadını oynamak istemiyorum' sözler içinse, "Oda hayatın bir gerçeği. Malesef ama oda yaşanılan bir şey. Çok yanlış buluyorum. Kadınlarımız çok değerli. Ben skeç vari eğlenceli şeyler yapmayı çok seviyorum. Bana iyi geliyor, beni mutlu ediyor" yanıtını verdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Şarkı Geliyor - Son Dakika

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