Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal\'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın

Oyuncu ve sunucu kimliğiyle tanınan Zuhal Topal, yeni sezonda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen ve 2013'te Lina adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Topal, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sihirli Annem, Selena ve Geniş Aile gibi sevilen dizilerde rol alan başarılı sunucu, bu kez de siyah bikinisiyle verdiği pozla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bronz teni ve fit görünümüyle dikkat çeken Topal, paylaşımına "Yaş 48, yanlış anlaşılmasın" notunu düşerek yaşına rağmen formda kalmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Yeni sezon öncesi enerji toplayan Zuhal Topal, tatil boyunca yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor. Ünlü isim, hem televizyon ekranındaki başarısıyla hem de sağlıklı yaşam tarzıyla ilham vermeyi sürdürüyor.

ÇÖREK OTU YAĞI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Bir dönem fazla kilolarıyla gündeme gelen Zuhal Topal, geçirdiği değişimle hayranlarından tam not aldı. Uyguladığı beslenme düzeni ve sağlıklı yaşam tercihleri sayesinde 35 kilo veren ünlü isim, formunun sırrını şu sözlerle açıklamıştı:

"Her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor ve iştahımı dengeliyor. Sevdiğim işi yapmanın yanı sıra, bu küçük sırrımla enerjimi hep yüksek tutuyorum. Sizlere de öneririm."