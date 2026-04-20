Yerçekimi\'ne En İyi Kısa Film Ödülü

20.04.2026 09:59
Mustafa Konak'ın başrolünde yer aldığı 'Yerçekimi', İstanbul Film Festivali'nde ödül aldı.

Türk sinemasının yükselen genç oyuncularından Mustafa Konak'ın başrolünde yer aldığı "Yerçekimi" İstanbul Film Festivali'nde "En iyi Kısa Film" ödülünü aldı.

Türk sinemasının yükselen genç oyuncularından Mustafa Konak, başrolünde yer aldığı "Yerçekimi" adlı kısa filmle önemli bir başarıya imza attı. Film, bu yıl 45'incisi düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamında "En İyi Kısa Film" ödülünün sahibi oldu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Dalya Keleş'in üstlendiği yapımın prodüktör koltuğunda ise Didem Nur Yayman yer alıyor. Büyüme çağında olan bir çocuğun yaşadığı içsel bir hikayenin anlatıldığı film, kısa sürede festivalin en çok konuşulan işleri arasına girdi.

Başrollerini Mustafa Konak ile birlikte Sudem Berin Dinç'in paylaştığı "Yerçekimi" filminde iki genç oyuncunun uyumu ve sahne performansları, izleyici ve eleştirmenler tarafından takdirle karşılandı.

Festival jürisi, filmin cesur bir dille anlatılmasının yanı sıra oyunculuk performanslarına da özel bir vurgu yaparken, genç oyuncular Sudem Berin Dinç ve Mustafa Konak'ın etkileyici performansları, gecenin öne çıkan diğer bir unsurlarından biri oldu. Daha önce Berlin Uluslararası Film Festivali seçkisine de davet edilen "Yerçekimi", İstanbul'daki bu ödülle birlikte ulusal ve uluslararası alandaki iddiasını güçlendirmiş oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

