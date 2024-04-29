Yeşilçam'ın unutulmaz ressamı İbrahim Enez hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın unutulmaz ressamı İbrahim Enez hayatını kaybetti

Yeşilçam\'ın unutulmaz ressamı İbrahim Enez hayatını kaybetti

Yeşilçam'da yüzlerce filmin afişini hazırlayan ünlü ressam İbrahim Enez, 72 yaşında hayatını kaybetti. Enez'in Türk sineması ve Yeşilçam film afişlerinin baş filmcileriyle yaptığı 4000'e yakın çalışması bulunuyor. İlk sinema afişini 1961 yılında 'Acı Zeytin' filmi için yapmış olan Enez, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ekrem Bora, Kadir Savun ve Yılmaz Güney gibi birçok ünlü sanatçının afişlerinde yer almıştı.

29.04.2024 19:09
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Yeşilçam'da yüzlerce filmin afişini hazırlayan ünlü ressam Yılmaz Güney, A yhan Işık, Belgin Doruk gibi unutulmaz isimlerle çalışmıştı.

DurakMedya'da yer alan habere göre Türk sineması ve Yeşilçam film afişlerinin unutulmaz ressamı İbrahim Enez hayatını kaybetti. 72 yaşında hayatını kaybeden ünlü ressam Yeşilçam'ın baş filmcileriyle yaptığı 4000'e yakın afiş çalışması bulunuyor.

Enez, 1961'de İstanbul'daki ilk sinema afişini Sami Ayanoğlu'nun yönettiği Nurettin Çamlıdağ ve Oya Sensev'in başrollerini Paylaştığı 'Acı Zeytin' filmi için yapmıştı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ekrem Bora, Kadir Savun ve Yılmaz Güney, Enez'in afişlerinde yer alan birkaç sanatçıdan sadece birkaçıydı…

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın unutulmaz ressamı İbrahim Enez hayatını kaybetti - Son Dakika

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