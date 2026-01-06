Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi - Son Dakika
Magazin

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi

Yeşilçam\'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
06.01.2026 19:52
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, aylar süren zorlu fizik tedavi sürecinin ardından ilk kez ayakta görüntülendi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaştığı karede usta sanatçının dinç hali dikkat çekti.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından sürdürdüğü zorlu tedavi sürecinde ilk kez ayakta görüntülendi. Paylaşılan bir fotoğrafta, 76 yaşındaki sanatçının dinç hali hayranlarına derin bir nefes aldırdı.

İLK KEZ AYAKTA

24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavisi devam eden usta oyuncuyu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret etti. Tedavi sürecinde genellikle tekerlekli sandalyede veya otururken görüntülenen İnanır, bu kez ayakta poz vererek sağlığındaki ilerlemeyi gözler önüne serdi.

"KADİR İNANIR İNADININ SONUCU"

Ziyaret sonrası o anları sosyal medya hesabından paylaşan Canan Kaftancıoğlu, bir tıp doktoru kimliğiyle de duruma vurgu yaptı. Kaftancıoğlu paylaşımına şu notu düştü: "Sevgili Kadir İnanır ile fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır..."

76 YAŞINDA DİMDİK AYAKTA

Geçirdiği ağır operasyonlara ve uzun rehabilitasyon sürecine rağmen Kadir İnanır'ın fotoğraftaki dinç görüntüsü ve kararlı bakışları dikkat çekti. Sevenlerini heyecanlandıran bu kare, usta sanatçının setlere dönüp dönmeyeceği sorularını da beraberinde getirdi. Yeşilçam efsanesinin fizik tedavi sürecinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

