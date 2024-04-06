Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço\'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

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Bugün öğle saatlerinde bulantı ve halsizlik şikayeti tedavi altına alınan Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun durumu hakkında açıklama yapıldı.

Yeşilçam dizilerinden tanınan sanatçı Nuri Alço, bugün saat 15.00 sularında bulantı ve halsizlik şikayetleri ile ikamet ettiği Eskişehir'de bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi'ne gitti. Doktorları tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun tedavisi devam ediyor. Alço'nun sağlık durumu hakkında Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçı Nuri Alço 6 Nisan 2024, Cumartesi saat 15.00'te Acıbadem Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagulan (Kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" denildi. - ESKİŞEHİR