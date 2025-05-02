Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi - Son Dakika
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Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi

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Survivor'da yaşanan sürpriz eleme izleyenleri ve yarışmacıları şoke etti. Yarışmanın favori isimlerinden Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan'a yenilerek Survivor veda eden isim oldu. Yarışmadan elenen Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil eleme sonrası, '' ''Yiyin birbirinizi şimdi, rezalet'' notunu düştü.

02.05.2025 09:36  Güncelleme: 09:59
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Survivor All Star 2025'te sular durulmuyor. 1 Mayıs akşamı ekrana gelen son bölümde nefesler tutuldu, Gönüllüler takımı bir kez daha eleme stresiyle karşı karşıya kaldı. Haftalardır performansıyla dikkat çeken Yiğit Poyraz ile takım arkadaşı Volkan arasında gerçekleşen eleme düellosu, yarışmanın kaderini değiştirdi.

Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi

Heyecan dolu mücadelede Volkan, Poyraz karşısında üstünlük sağlayarak adada kalmayı başardı. Survivor'ın en güçlü yarışmacılarından biri olarak gösterilen Yiğit Poyraz'ın elenmesi hem izleyicileri hem de takım arkadaşlarını adeta şoke etti.

Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi

Poyraz'ın elenmesinden sonra gözler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Yasmin Erbil'e çevrildi. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Survivor'dan bir ada konuşmasının görüntüsünü paylaşan Erbil, gönderisine "Yiyin birbirinizi şimdi, rezalet" notunu düşerek yarışmaya ve bazı yarışmacılara tepki gösterdi.

Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi

DUYGUSAL VEDA KONUŞMASI

Yiğit Poyraz, veda konuşmasında "Odağımı ekstra dağıtacak manüpülasyonlar mı desem aslında niyet de okumak istemiyorum ama... Günün sonunda kim ne derse desin kimseyi dinlememek gerekiyor. Çıkıp kendi işini yapmak gerekiyor. Kimsenin laflarına güvenmemek gerekiyor demek ki burada. Ben biraz saf bir insanım. Volkan abi ile birkaç konuşmamız olmuştu, ben de ona güvenmiştim açıkçası. Yani doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum kırmak da istemiyorum kimseyi" dedi. Poyraz, sözlerini "Sadece şunu söyleyeyim kimseye güvenmeyeceksin bu dünyada, saf olmayacaksın. Ben bu saflığımın ve güvenimin tokadını çok yedim daha önce. Akıllanmıyorum demek ki karşımdakini de kendim gibi görüyorum. Saflığımın tokadını yedim. Bahane değil ne olursa olsun çıkıp oynayacaksın oynayamadım" diye noktaladı.

Yiğit Poyraz Survivor\'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi

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Son Dakika Magazin Yiğit Poyraz Survivor'a veda etti! Sevgilisinden olay tepki geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Arzum Baskara:
    Volki buyuk karaktersizmis ama isin asli bence bir kisi daha bu olayi tetikletti zaten onlarta bati 25 9 Yanıtla
  • aragorn:
    VOLKAN KALINININ ADMI DEĞİLMİŞ 19 5 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    batuda tadini cikarsin birdaha nah bu platforma nahhh gelir. 19 3 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    Sini eskiden sevmezdim....ama bu fikrim degisti uzuldum acik asi...Senin hatan oynamamak kimsenin ne dedigine bakmayacaksin 15 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    orası Survivor babana bile Acımayacaksın 14 2 Yanıtla
  • 008294:
    veda etmedi ayrildi 9 0 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    yoooo biz izlemiyoruz acur u 6 0 Yanıtla
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