Kısmetse Olur'da tepki toplayan anlar! Kadın adaylar görür görmez ne yapacaklarını şaşırdı

Oda başkanı sokağa inip denetleme yaptı, taksicilerin tepkisi sert oldu

Aradıkları kişi iPhone'u ucuza almak için Batum'a gelen bir Türk

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktalamıştı.Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma YouTube'da ekranlara döndü.

KADIN YARIŞMACILAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya geldiği programda iddialı yarışmacılar arasında gösterilen Zeyd Gümüştutan son yaptığı hareketle adından söz ettirdi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Zeyd Gümüştutan, kızları etkilemek için Ayşenur'un önünde kalça dansı yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaşıyla ilgili yanlış bilgi verdiği için linç edilen Zeyd bu hareketiyle de eleştirilerin hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı programı da yerden yere vurdu.