Kısmetse Olur'da tepki toplayan anlar! Kadın adaylar görür görmez ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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Kısmetse Olur'da tepki toplayan anlar! Kadın adaylar görür görmez ne yapacaklarını şaşırdı

18.12.2022 13:03

5 yıl sonra tekrar ekranlara dönen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde erkek yarışmacı Zeyd Gümüştutan'ın kadın adayların önünde kalça dansı yapması sosyal medyaya damga vurdu.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktalamıştı.Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma YouTube'da ekranlara döndü.

KADIN YARIŞMACILAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya geldiği programda iddialı yarışmacılar arasında gösterilen Zeyd Gümüştutan son yaptığı hareketle adından söz ettirdi.

Kısmetse Olur'da tepki çeken anlar! Kadın adaylar görür görmez çığlık atmaya başladı

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Zeyd Gümüştutan, kızları etkilemek için Ayşenur'un önünde kalça dansı yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaşıyla ilgili yanlış bilgi verdiği için linç edilen Zeyd bu hareketiyle de eleştirilerin hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı programı da yerden yere vurdu.

Kısmetse Olur'da tepki çeken anlar! Kadın adaylar görür görmez çığlık atmaya başladı
Kısmetse Olur'da tepki çeken anlar! Kadın adaylar görür görmez çığlık atmaya başladı
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Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur'da tepki toplayan anlar! Kadın adaylar görür görmez ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısmetse Olur'da tepki toplayan anlar! Kadın adaylar görür görmez ne yapacaklarını şaşırdı - Son Dakika
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