Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika
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Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı

06.04.2023 13:48

3 yıldır sevgili olduğu Deren Talu'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme yaratan Baran Tınaz, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Haberi yayınlayan Bircan Bali'ye gözdağı veren Tınaz, "Özür dilemediği ve sözde tanıkları açıklamadığı sürece ceza ve tazminat davaları açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun büyük kızı Deren Talu, 3 yıldır sosyetik isim Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık romantik pozlarıyla dikkat çeken ikilinin, şiddet iddiasıyla ayrıldığı ileri sürüldü. Dere Talu darp iddiasını kesin bir dille yalanlarken Tınaz'dan da sitem dolu bir açıklama geldi.

ŞİDDET İDDİASINI YALANLADI

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, bir reklam filmi için teklif alan Deren Talu, sevgilisinin onayı olmadan kabul etti. İkilinin daha sonra arabada tartıştığı ve Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Hakkındaki şiddet iddiasına Instagram hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Baran Tınaz, Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali'ye de sert çıktı.

"BİRCAN BALİ ÖZÜR DİLEMEZSE DAVA AÇILACAK"

Özür dilenmediği takdirde yasal yollara başvuracağını söyleyen Tınaz, şu ifadeleri kullandı: "05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Bircan Bali isimli magazin programcısı tarafından Deren Hanım'ı darp ettiğim, bu sebeple ayrıldığımız ve sonrasında ailelerimizin devreye girmesiyle barıştığımız iddia edilmiştir. Deren benim hala çok değer verdiğim, saygı duyduğum bir insandır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır ve bu iddiaları ortaya atan Bircan Bali isimli zat hakkında canlı yayında özür dilemediği ve sözde tanıkları açıklamadığı sürece avukatlarım vasıtasıyla suç duyurusunda bulunulup ceza ve tazminat davaları açılacaktır. Tek işi insanların özel hayatı hakkında yalan yanlış haber yapmak olan bu zat ve kanala asla taviz vermeyeceğim. Deren ve bana zarar vermelerine izin vermeyeceğimi bilmenizi isterim."

Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı

DEREN TALU: ŞİDDETİ TOLERE ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL

Deren Talu ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şiddet iddiasını yalanlayarak "05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken, üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum" dedi.

Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
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Baran Tınaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baran Tınaz, Deren Talu'ya şiddet uyguladığına ilişkin çıkan haberleri yalanladı - Son Dakika
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