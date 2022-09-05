Ünlü şarkıcı Lana Del Rey'i görenler büyük şaşkınlık yaşadı! Aşırı kilolarıyla dikkat çekti

Bir dönem güzelliği ile hayran bırakan dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey, son haliyle görenleri bir hayli şaşırttı.

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

Geçtiğimiz pazar ünlü Malibu Chili Cook-Off festivaline katılan 37 yaşındaki şarkıcı gafil avlandı. Son dönemde görüntüsüyle eleştirilerin hedefi olan Lana Del Rey, aşırı kilolu hali dikkat çekti.

KIYAFET TERCİHİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız şarkıcı, elinde bir içecekle etkinliğin tadını çıkarırken saçlarını iki uzun örgüyle ve renkli tokalarla şekillendirdi.

İşte Lana Del Rey'in son hali;