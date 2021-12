Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin ödüllendirildiği gecede Yılın Kadını ödülü ise bu yıl oynadığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel aldı.

"KAHRIMI ÇEKEN EŞİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Teşekkür konuşmasında 2018 yılında evlendiği bir çocuğunun babası şarkıcı Can Bonomo hakkında konuşan Karayel, "Ben stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" dedi.

EŞİNİN SÖZLERİ AĞLATTI

Eşinin sözleri karşısında duygusal anlar yaşayan başarılı şarkıcı Can Bonomo ise gözyaşlarına hakim olamadı.