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Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı

17.12.2021 11:42

Peş peşe rol aldığı dizi projelerindeki başarısıyla 2021'e damga vuran Salih Bademci, Men Of The Year 2021'de Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

BluTV'de yayınlanan İlk ve Son, Show TV'de yayınlanan Yalancı ve Netflix'te yayınlanan Kulüp dizilerinden başrol oynayan Salih Bademci, başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu, dün akşam düzenlenen GQ Men Of The Year 2021'de Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"SALİH MESLEĞİNE AŞIK OLAN BİR OYUNCU"

Ödülünü almak için sahneye çıkan Salih Bademci, duygusal anlar yaşadı. Ödülünü 13 yıldır tanıdığı yönetmen Zeynep Günay Tan'dan alan oyuncu, Tan'ın "Manasız duygulanmak istemiyorum. İkimiz de kariyerimizdeki önemli virajları beraber aldık. Çok güzel anılara da beraber ortaklık ettik. Salih'in mesleğine olan tutkusunun, neşesinin, karakter yaratırken insana bakma merakının, disiplinini ve özünün kaybolmadığını ve hep aynı kaldığını ve geliştiğini görüyorum. Sen bir yönetmen için mesleğine aşık olan bir oyuncusun" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Tan'ın sözlerinin ardından duygusal anlar yaşayan oyuncu, teşekkür konuşmasında "Bu ödülü layık görenler için teşekkür ederim. Böyle bir klas bir gecede duygulanmayacağımı söylemiştim ama olmadı. Ödülü Zeynep Günay Tan'ın elinden aldığım için daha büyük bir anlam taşıyor. Bu durum her oyuncunun başına gelsin. Bu ödülü sizin elinizden almak çok gurur verici. 2021 birçok kişi tatsız geçti ama benim için değil. Birbirinden şahane, içinde bulunmaktan gurur duyduğum 3 ayrı işim oldu. Rol arkadaşlarımın hepsine çok minnettarım. Arkadaşım, hayat arkadaşım, canım eşime de sonsuz teşekkürler. Bana olan sabrına, asaletine ve ilişkimizi bu kadar özel kıldığın için sana teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı

Zeynep Günay Tan, Salih Bademci, Yönetmen, BluTV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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