Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı - Son Dakika
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Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

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Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı
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Hollywood’un gözlerden uzak yaşayan yıldızlarından Jack Nicholson’ın yakın dostu Michael Douglas, ünlü oyuncunun iyi olduğunu ve sakin bir hayat sürdüğünü söyledi.

Uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmayan Jack Nicholson hakkında yakın dostu Michael Douglas’tan açıklama geldi. Yeni anı kitabı için Galler’in Swansea kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Douglas, 89 yaşındaki oyuncuyla hâlâ görüştüğünü belirtti.

“İYİ, EVİNİN ÇEVRESİNDE DOLAŞIYOR”

Nicholson’la aynı filmde rol almayı istediğini söyleyen Douglas, “Artık çalışmıyor. İyi. Ortadan kayboldu, bunu biliyorum” dedi. Ünlü oyuncuyla görüşmeye devam ettiğini vurgulayan Douglas, Nicholson’ın evinin çevresinde terlikleriyle dolaştığını anlattı. 

Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı
JACK NİCHOLSON - MICHAEL DOUGLAS

Nicholson, 2010’da gösterime giren How Do You Know filminden bu yana sinema projelerinde yer almadı. Oscar ödüllü oyuncu, son yıllarda nadiren kamuoyu önüne çıkıyor. Douglas ise Nicholson’ın sakin yaşamını sürdürmesini anlayışla karşıladığını ifade etti. 

KARİYERİ BOYUNCA 3 OSCAR KAZANDI

The Shining, Batman ve A Few Good Men gibi yapımlarla tanınan Nicholson, kariyerinde üç Oscar kazandı. Usta oyuncu, 2025’te Saturday Night Live programının 50’nci yıl özel bölümünde kızı Lorraine ile birlikte izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

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