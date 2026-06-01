Yılmaz Morgül\'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı\'nın ayağına kapandım

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, Survivor’da geçirdiği zorlu günlere ve adadan ayrılış sürecine dair yıllarca çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

"2-3 HAFTALIK ANLAŞMA YAPTIM AMA..."

Survivor'a katılırken aslında uzun süre kalmayı planlamadığını ifade eden Yılmaz Morgül, program yapımcılarıyla bir anlaşma yaptığını belirterek "Survivor için aslında 2 haftalık anlaşma yaptım. Ama 2.5 - 3 ay beni bırakmadı" ifadelerini kullandı.

"ACUN BEY, BİR KIRINTI VER AÇLIKTAN ÖLÜYORUM"

Adadaki zorlu ada şartlarının ve açlığın kendisini bitirme noktasına getirdiğini belirten Morgül, yapımcı Acun Ilıcalı ile yaşadığı o dramatik anı şu sözlerle aktardı: "Artık açlıktan ölüyordum. Ayağına kapandım, 'Acun Bey, bir kırıntı ver açlıktan ölüyorum' dedim. Ondan sonra hastaneye kaldırıldım."

"BENİ NE YAPIP EDİP O ELEME POTASINA SOKUN DEDİM"

Hastaneye kaldırılmasının ardından adadan tamamen ayrılmayı kafasına koyduğunu belirten ünlü sanatçı, elenme sürecinin arkasındaki planı da açık açık itiraf etti: "Hastaneye kaldırıldıktan sonra Acun Ilıcalı'ya dedim ki; 'Beni hemen gönderiyorsunuz.' O hafta 3 kişi SMS'te çıkmıştı. 'Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz beni 3 kişinin arasına sokup gönderiyorsunuz' dedim. O şekilde adadan ayrıldım."