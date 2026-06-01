Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım

01.06.2026 10:39
Katıldığı Survivor yarışmasından elenme sürecinin perde arkasını anlatan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, adada aslında 2 haftalık anlaşması olmasına rağmen aylarca bırakılmadığını belirterek, "Açlıktan ölüyordum, Acun Bey'in ayağına kapanıp bir kırıntı istedim; hastaneye kaldırılınca da beni ne yapıp edip o hafta SMS potasına sokup gönderin dedim" sözleriyle adadan kendi isteğiyle ayrıldığını itiraf etti.

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, Survivor’da geçirdiği zorlu günlere ve adadan ayrılış sürecine dair yıllarca çok konuşulacak itiraflarda bulundu. 

"2-3 HAFTALIK ANLAŞMA YAPTIM AMA..."

Survivor'a katılırken aslında uzun süre kalmayı planlamadığını ifade eden Yılmaz Morgül, program yapımcılarıyla bir anlaşma yaptığını belirterek "Survivor için aslında 2 haftalık anlaşma yaptım. Ama 2.5 - 3 ay beni bırakmadı" ifadelerini kullandı. 

"ACUN BEY, BİR KIRINTI VER AÇLIKTAN ÖLÜYORUM"

Adadaki zorlu ada şartlarının ve açlığın kendisini bitirme noktasına getirdiğini belirten Morgül, yapımcı Acun Ilıcalı ile yaşadığı o dramatik anı şu sözlerle aktardı: "Artık açlıktan ölüyordum. Ayağına kapandım, 'Acun Bey, bir kırıntı ver açlıktan ölüyorum' dedim. Ondan sonra hastaneye kaldırıldım."

"BENİ NE YAPIP EDİP O ELEME POTASINA SOKUN DEDİM"

Hastaneye kaldırılmasının ardından adadan tamamen ayrılmayı kafasına koyduğunu belirten ünlü sanatçı, elenme sürecinin arkasındaki planı da açık açık itiraf etti: "Hastaneye kaldırıldıktan sonra Acun Ilıcalı'ya dedim ki; 'Beni hemen gönderiyorsunuz.' O hafta 3 kişi SMS'te çıkmıştı. 'Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz beni 3 kişinin arasına sokup gönderiyorsunuz' dedim. O şekilde adadan ayrıldım."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:20:51.
