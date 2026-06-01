Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, Survivor’da geçirdiği zorlu günlere ve adadan ayrılış sürecine dair yıllarca çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Survivor'a katılırken aslında uzun süre kalmayı planlamadığını ifade eden Yılmaz Morgül, program yapımcılarıyla bir anlaşma yaptığını belirterek "Survivor için aslında 2 haftalık anlaşma yaptım. Ama 2.5 - 3 ay beni bırakmadı" ifadelerini kullandı.
Adadaki zorlu ada şartlarının ve açlığın kendisini bitirme noktasına getirdiğini belirten Morgül, yapımcı Acun Ilıcalı ile yaşadığı o dramatik anı şu sözlerle aktardı: "Artık açlıktan ölüyordum. Ayağına kapandım, 'Acun Bey, bir kırıntı ver açlıktan ölüyorum' dedim. Ondan sonra hastaneye kaldırıldım."
Hastaneye kaldırılmasının ardından adadan tamamen ayrılmayı kafasına koyduğunu belirten ünlü sanatçı, elenme sürecinin arkasındaki planı da açık açık itiraf etti: "Hastaneye kaldırıldıktan sonra Acun Ilıcalı'ya dedim ki; 'Beni hemen gönderiyorsunuz.' O hafta 3 kişi SMS'te çıkmıştı. 'Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz beni 3 kişinin arasına sokup gönderiyorsunuz' dedim. O şekilde adadan ayrıldım."
Son Dakika › Magazin › Yılmaz Morgül'den çok konuşulacak sözler: Acun Ilıcalı'nın ayağına kapandım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?