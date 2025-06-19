Yılmaz Vural, Password\'ta Duygusal Anlar Yaşatacak

KANAL D'nin sevilen yarışma programı Password, eğlenceli bir bölümle ekrana gelecek. Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın ise daimi yarışmacılığını üstlendiği eğlenceli programın bu akşamki konuğu teknik direktör Yılmaz Vural. Futbol dünyasının enerjik ismi Vural, programda samimi açıklamalarda bulunacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 12 gün entübe kalan ve ölümle burun buruna gelen Vural, yoğun bakımda yaşadığı zorlu süreci anlatarak stüdyoda duygu dolu anlar yaşatacak.

12 GÜN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Yılmaz Vural, bölümün açılışında yayınlanacak özel video ile stüdyoya coşkulu bir giriş yapacak Vural'ın enerjisi, seyircilerle birlikte adeta bir maç havası yaratacak. İzleyiciyi güldürmekle kalmayacak olan Vural, yürek burkan bir anısını da paylaşacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 12 gün entübe kalan ve ölümle burun buruna gelen teknik direktör, yoğun bakımda yaşadığı zorlu süreci de anlatacak.

1 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL YOLUNDA HEYECAN

Yarışmacılar, 1 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek. Shine Medya yapımcılığında hazırlanan, kelimelerin taktiklerle buluştuğu eğlenceli bölüm bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.