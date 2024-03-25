Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var - Son Dakika
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Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var

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Dün sabah inme geçiren ve ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda entübe edilen Kadir İnanır'dan güzel haber geldi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, "Uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim" dedi.

25.03.2024 14:43  Güncelleme: 14:48
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, dün sabah beyne pıhtı atması sonucu inme indiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyattan sonra entübe edilen İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

"UYANDIRILMA KARARI ALINDI"

İnanır'ın 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, oyuncunun Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunun bilgisine; Bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle; Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim: Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır."

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var

"BU TOPRAKLARDA BARIŞI GÖRMEDEN GİTMEMEYE KARARLI"

"Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır' görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Onu seven bizler için bu çok olumlu bir gelişme. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamda çok önemli bir etken. Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır Anadolu'nun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi 'Bu topraklarda barışı görmeden' gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da; direnmekten vazgeçmeyecektir!"

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var

BAŞHEKİM: KOLLARINI, BACAKLARINI OYNATMAYA BAŞLADI

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünden bu yana sanatçıyla ilgili iyi gelişmeler olduğunu belirterek, "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı." dedi.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır\'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var

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Son Dakika Magazin Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan güzel haber: Olumlu hareketlenme var - Son Dakika

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