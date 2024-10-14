Yonca Evcimik ilginç 90'lar tarzıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Yonca Evcimik ilginç 90'lar tarzıyla dikkat çekti

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61. yaşını kutlayan Yonca Evcimik, katıldığı 90'lar gecesinde ilginç tarzıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Evcimik'in kıyafetini eleştirerek ''Giyinmeyi unutmuş'' yorumunda bulundu. Evcimik'in cesur stili, geceye damga vurdu.

14.10.2024 12:11  Güncelleme: 12:37
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Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllerde taht kuran Yonca Evcimik, zaman zaman katıldığı 90'lar gecelerinde dikkat çekici sahne tarzıyla adından söz ettiriyor. "Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi hit parçalara imza atan Evcimik, geçtiğimiz ayki performansında külot modasına uyarak sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ceketin altına giydiği yüksek bel külotla sahne alan Yonca Evcimik, sosyal medya kullanıcılarından çeşitli yorumlar aldı. Bazı takipçileri, "Giyinmeyi unutmuş", "Ceketin altına don giymiş" ve "Ne tarz ama, ünlüler yaşlandıkça tuhaflaşıyor" gibi eleştirilerde bulundu. Ancak sevenleri, "Halen zımba gibi", "Helal olsun" ve "Bu yaşta bu fizik helal" gibi olumlu yorumlarla onu destekledi.

Daha önce ameliyatsız yüz gerdirme işlemi olan estelift yaptırdığını açıklayan Evcimik, bu tarzıyla yine adından söz ettirerek yaşına rağmen enerjisini koruduğunu gösterdi. Yonca Evcimik, 90'lar gecelerinde hem performanslarıyla hem de cesur tarzıyla sahnenin yıldızı olmaya devam ediyor.

Yonca Evcimik ilginç 90\'lar tarzıyla dikkat çekti

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Son Dakika Magazin Yonca Evcimik ilginç 90'lar tarzıyla dikkat çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Mecoli:
    Para için soyunanların ailevi değeri yoktur. Bitmişsin okeye dönüyorsun yazık 33 6 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Bu ülkenin insanı neden giyinmiyor bari müslüman ülkesi demeyin kanıma dokunuyor 27 6 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    60sonra azmış galima 29 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Günlerdir bu haberi bekliyodum 13 1 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    Buda milleti bozmaya görevli... 10 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    bu kadin 50 sene daha yasar dinc ve kendine bakiyor 10 0 Yanıtla
  • k K:
    fakirleşti demediniz mi, mal varlığım hala duruyor dercesine.. Ahı gitmi? vah vahı kalmış dercesine demesinler diye acar malını ortaya koymu?. orta yaş bunalımına iyice kaptırmış kendisini. ben daha ölmedim diyerek çevresine selamını çakmış. kadınların bedenleri üzerinden var olma çabasına güzel bir örnek olmuş. 3 - 5 yıl daha götürür o vücut seni, sonrası için hayırlısı olsun. 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    KAŞAR OLGUNLAŞMİŞ BİRİSİ HAYRINA İLGİLENSİN. KÜLODUNU AÇMADAN. 4 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ne yaparsan yap hikaye 3 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Senin modan geçti byee byeee 2 0 Yanıtla
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