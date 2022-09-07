Arka Sokaklar! Yönetmen Orhan Oğuz, 46 yaş küçük Sevgi Koç ile Cihangir'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arka Sokaklar! Yönetmen Orhan Oğuz, 46 yaş küçük Sevgi Koç ile Cihangir'de yakalandı

07.09.2022 09:59

Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz, Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Sevgi Koç ile Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Oğuz'un kendisinden 46 yaş küçük olan oyuncuya gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. Sevgi Koç da magazincilerin kendisini görüntülediğini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.

Orhan Oğuz, yönetmenliğini üstlendiği 'Arka Sokaklar 'dizisinden rol alan oyuncu Sevgi Koç'la Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yiyen ikiliden Oğuz'un, geçtiğimiz yıl Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakterini canlandırıp sekiz bölüm sonra diziden ayrılan 28 yaşındaki oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Birlikte görüntülendiklerini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görülen Sevgi Koç'un, 74 yaşındaki ünlü yönetmenden 46 yaş küçük olması dikkat çekti.

Yönetmen Orhan Oğuz, Arka Sokaklar'ın genç oyuncusuyla görüntülendi

ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Yönetmen oyuncu, yapımcı, senaryo yazarı, yazar. 24 Mart 1948, Kırklareli doğumlu. Çocuk yaşlarda fotoğraf ve resim sanatına ilgi duydu on altı yaşında kamera asistanlığı ile başlayan sinema serüveninde arkadaş gruplarıyla dört kısa film gerçekleştirdi. Sonraki yıllarda mesleğinde ilerleyerek, Türk sinemasının en tanınmış yönetmenlerinden biri oldu. Başarıları nedeniyle çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle değer görüldü. İlk eşi Nuray Oğuz'dan1993'te ayrılmış, 2002 yılında Nilüfer Açıkalın'la evlenmiştir. Tunç Oğuz adlı bir oğul babasıdır. Orhan Oğuz, şimdiye dek 40'tan fazla film ve dizinin yönetmenliğini yapmış, ayrıca bir çok filmin yapımcılığını üstlenmiş, bazılarının da senaryosunu yazmıştır.

Yönetmen Orhan Oğuz, Arka Sokaklar'ın genç oyuncusuyla görüntülendi

SEVGİ KOÇ KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu. Arka Sokaklar dizisinde 'Sevgi' karakterini canlandırmıştır. 2022 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Yönetmen Orhan Oğuz, Arka Sokaklar'ın genç oyuncusuyla görüntülendi
Yönetmen Orhan Oğuz, Arka Sokaklar'ın genç oyuncusuyla görüntülendi
YORUMLAR
500
Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm 'Aşıklar Bayramı'nın yönetmeni Özcan Alper: Biz özür dilemeyi beceremiyoruz 'Aşıklar Bayramı'nın yönetmeni Özcan Alper: Biz özür dilemeyi beceremiyoruz
Kaynak: Snob Magazin

Arka Sokaklar, Orhan Oğuz, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar! Yönetmen Orhan Oğuz, 46 yaş küçük Sevgi Koç ile Cihangir'de yakalandı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
10:37 İYİ Parti ile CHP arasında HDP gerilimi! Akşener'den CHP'li Tekin'in sözlerine "Partisinin görüşünü iletiyor" çıkışı
09:59 Arka Sokaklar! Yönetmen Orhan Oğuz, 46 yaş küçük Sevgi Koç ile Cihangir'de yakalandı
09:34 Destici'den Sedat Peker'in rüşvet iddiaları sonrası çok sert açıklama: Devletin malına kim el uzatmışsa o elin kırılması lazım
09:33 Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka araca çarptı
09:10 Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 14 kuruş indirim gelecek
08:50 Hande Fırat'tan "15 Temmuz öncesi MİT'le görüştü" iddialarına sert tepki: Yettiniz artık, zavallısınız
08:38 Ahmet Davutoğlu, 6'lı masa bileşenlerinin mutabık kaldığı konuyu açıkladı: Seçim tarihi netleşene kadar aday konuşmak yok
03:04 Kocaeli'de bir baba, kızını oğluna istemeye gelen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
01:00 İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, kabinesini açıkladı: Yalnızca 4 isim görevine devam edecek
00:24 Motorine zam üstüne zam geldi! Litresi yeniden 26 lira seviyesine yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 10:58:29. #1.13#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar! Yönetmen Orhan Oğuz, 46 yaş küçük Sevgi Koç ile Cihangir'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement