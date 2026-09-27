Bunu yapan insan olamaz! Hamile kadına akılalmaz vahşet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bunu yapan insan olamaz! Hamile kadına akılalmaz vahşet

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bunu yapan insan olamaz! Hamile kadına akılalmaz vahşet
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yanmış halde bulunan kadın cesediyle ilgili soruşturmada korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Polis, hayatını kaybeden kişinin 31 yaşındaki hamile Pinky Hanumant Katka olduğunu belirledi. Katka'nın saldırıya uğradıktan sonra öldüğü düşünülerek yaklaşık 275 kilometre uzağa götürüldüğü ve burada cesedinin yakıldığı iddia edildi. Olayla bağlantılı 4 kişi gözaltına alınırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Hamile kadının yanmış cesedinin yol kenarında bulunması üzerine başlatılan soruşturma, polis ekiplerini yüzlerce kilometre uzağa götürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kadının taşındığı öne sürülen aracı tespit etti.

YANMIŞ CESET YOL KENARINDA BULUNDU

Hindistan'da yanmış bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan polis, hayatını kaybeden kadının kimliğini belirlemek ve olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde ölen kişinin 31 yaşındaki Pinky Hanumant Katka olduğu belirlendi. Katka'nın hamile olduğu bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.

11 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Polis ekipleri olayın izini sürebilmek için yaklaşık 11 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı. Teknik incelemeler sonucunda kadının cesedinin taşınmasında kullanıldığı öne sürülen araç tespit edildi. Araç, kilometrelerce uzakta bulunan başka bölgede bulundu. Bu gelişmenin ardından soruşturmanın yönü değişti ve polis olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen kişilere ulaştı.

Bunu yapan insan olamaz! Hamile kadına akılalmaz vahşet

İÇ TARTIŞMANIN ARDINDAN SALDIRI İDDİASI

Soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaya göre Pinky Hanumant Katka, kültür merkezinde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından saldırıya uğradı. Polisin değerlendirmesine göre saldırı sırasında bayılan kadının öldüğü düşünüldü. Şüphelilerin olayı yetkililere bildirmek yerine kadının bedenini ortadan kaldırmaya karar verdiği öne sürüldü. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve saldırının hangi nedenle başladığına ilişkin soruşturma devam ediyor.

CESEDİ 275 KİLOMETRE TAŞIDILAR

İddiaya göre şüpheliler, Katka'nın bedenini bir araca koyarak yaklaşık 275 kilometre boyunca taşıdı. Araç daha sonra ıssız ve dağlık bir alana ulaştı. Burada kadının üzerine benzin döküldüğü ve cesedin ateşe verildiği iddia edildi. 

4 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin teknik incelemeleri ve güvenlik kamerası kayıtları sonrasında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. NDTV'nin haberine göre, soruşturma kapsamında aranan 2 şüphelinin ise firarda olduğu bildirildi. Polis ekipleri bu kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

HindistanGözaltıCinayetAsayişPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    önce kendi ulkene bak!! 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Meteoroloji’den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara için sel uyarısı! Yarın akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza Ambulansın yolunu kapatıp aracından inen sürücüye 466 bin liralık ceza
Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı Gazeteci Ali Tarakcı tutuklandı
Tekrar aynı karede İşte Kavak Yelleri’nin Efe ve Aslı’sının son hali Tekrar aynı karede! İşte Kavak Yelleri'nin Efe ve Aslı'sının son hali
Galatasaray’da ayrılık kararı Yıldız isim veda ediyor Galatasaray’da ayrılık kararı! Yıldız isim veda ediyor
Sadece kayıpları aramıyor Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı Sadece kayıpları aramıyor! Ünlü sunucu yatırımını bu işe yaptı
Yeniden Refah’ta istifa depremi Doğan Bekin, “AK Parti“ iddialarına yanıt verdi Yeniden Refah'ta istifa depremi! Doğan Bekin, "AK Parti" iddialarına yanıt verdi
Trump’tan yapay zekaya yeni isim Şi Jinping de fikri beğendi Trump’tan yapay zekaya yeni isim! Şi Jinping de fikri beğendi
18:44
Fon skandalına Mustafa Sandal’ın eşi de karıştı 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
Fon skandalına Mustafa Sandal'ın eşi de karıştı! 2 milyar liralık iddiayı menajer yalanlamadı
17:49
Hayatı bir gecede altüst olmuş Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
Hayatı bir gecede altüst olmuş! Roberto Carlos servetini nasıl kaybettiğini anlattı
17:45
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan doktor, evinde ölü bulundu
17:24
Fenerbahçe’de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
17:19
İrlanda’dan İsrail maçı için flaş karar
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
16:42
Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası net çıkış: Erdoğan işe el attı
16:24
İrlanda’nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 19:09:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Bunu yapan insan olamaz! Hamile kadına akılalmaz vahşet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei