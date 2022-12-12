Recep İvedik 7 hakkında "İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım" yorumunu yapan Mahsun Kırmızıgül'e tepki yağdı

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Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan Recep İvedik 7, Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. Filmi izleyen Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı yorum ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

"RECEP İVEDİK'TE KEMAL SUNAL'IN FİLMLERİNDEKİ TADI ALDIM"

Yayınladığı gün sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen filmle ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, "Şahan, yeni filmi Recep İvedik 7 ile yeni dönemde yapılan komedi işlerinden çok farklı bir filmle karşımızda. Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım. Komedi dünyasında son yıllarda izlediğim en cesur film. İzleyin, hikayeler size çok tanıdık gelecek" ifadelerini kullandı.

YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Mahsun Kırmızıgül'ün yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kırmızıgül'ü destekleyenlerin yanı sıra paylaşıma sinirlenen birçok kullanıcı, "İkisini nasıl bir tutabilirsin?" ve "Bu kıyaslama olamaz" yorumunu yaptı.