Recep İvedik 7 hakkında "İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım" yorumunu yapan Mahsun Kırmızıgül'e tepki yağdı - Son Dakika
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Recep İvedik 7 hakkında "İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım" yorumunu yapan Mahsun Kırmızıgül'e tepki yağdı

12.12.2022 11:03

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökhakar'ın son filmi Recep İvedik 7 hakkında, "İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım" yorumunu yaptı. Kırmızıgül'e tepki gösteren birçok kullanıcı "Bu kıyas kabul edilemez" dedi.

Şehir hayatından bunalarak köy hayatına gitmeye karar veren Recep İvedik'in maceraları ele alan Recep İvedik 7, Disney Plus'ta yayınlanmaya başladı. Filmi izleyen Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı yorum ise sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

"RECEP İVEDİK'TE KEMAL SUNAL'IN FİLMLERİNDEKİ TADI ALDIM"

Yayınladığı gün sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen filmle ilgili Twitter'dan paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, "Şahan, yeni filmi Recep İvedik 7 ile yeni dönemde yapılan komedi işlerinden çok farklı bir filmle karşımızda. Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım. Komedi dünyasında son yıllarda izlediğim en cesur film. İzleyin, hikayeler size çok tanıdık gelecek" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül, Recep İvedik'i Kemal Sunal filmlerine benzetti! Kıyaslamasına tepki üstüne tepki yağdı

YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Mahsun Kırmızıgül'ün yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kırmızıgül'ü destekleyenlerin yanı sıra paylaşıma sinirlenen birçok kullanıcı, "İkisini nasıl bir tutabilirsin?" ve "Bu kıyaslama olamaz" yorumunu yaptı.

Mahsun Kırmızıgül, Recep İvedik'i Kemal Sunal filmlerine benzetti! Kıyaslamasına tepki üstüne tepki yağdı
Mahsun Kırmızıgül, Recep İvedik'i Kemal Sunal filmlerine benzetti! Kıyaslamasına tepki üstüne tepki yağdı
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Mahzun Kırmızıgül haklı ne var kategori aynı, burada ranta , faturalara karşı duruş sergilenmiş, rahatsızlık ondan sanırım. Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
500
İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de İzleyiciyle buluşan Recep İvedik 7 filmi, sosyal medyayı ikiye böldü! Savunan da var eleştiren de Recep İvedik 7 filminde rol alan sürpriz şarkıcı izleyenlerde şaşkınlık yarattı Recep İvedik 7 filminde rol alan sürpriz şarkıcı izleyenlerde şaşkınlık yarattı

Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar, Kemal Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Recep İvedik 7 hakkında 'İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım' yorumunu yapan Mahsun Kırmızıgül'e tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Recep İvedik 7 hakkında "İzlerken Kemal Sunal'ın filmlerindeki tadı aldım" yorumunu yapan Mahsun Kırmızıgül'e tepki yağdı - Son Dakika
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