YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç! - Son Dakika
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YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!

04.05.2022 15:57

YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündeme geldi. Etraflarını saran Afrikalı gençlerin hareketlerinden şüphelenen ünlü Youtuber, arkadaşlarıyla panik içinde oradan uzaklaştı.

YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, pandemiden önce Uzakdoğu'dan başlayarak dünya turuna çıkmıştı. Şu sıralar Afrika'da olan genç isim, kanalında gezilerinde başına gelen ilginç ve eğlenceli anları paylaşıyor.

CİNSEL ORGANINI İŞARET ETTİ

Son olarak Afrika'da Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde bir kabileyle karşılaşan genç kadının başına taciz olayı geldi. Nurgül Türk'ün cinsel organını işaret eden Afrikalı, genç kadın ve arkadaşlarına çeşitli sorular sorarak samimiyet kurmaya çalıştı. Yanına arkadaşları da gelen Afrikalının hareketlerinden rahatsız olan genç Youtuber ve kadın arkadaşları çareyi oradan uzaklaşmakta buldu.

Afrika'ya giden Türk Youtuber tacize uğradı! Kabile gençleri cinsel organını işaret etti
Afrika'ya giden Türk Youtuber tacize uğradı! Kabile gençleri cinsel organını işaret etti
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Son Dakika Magazin YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç! - Son Dakika


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