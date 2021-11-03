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Yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı

03.11.2021 11:27
Yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı

Çağla Şıkel ve Helin Avşar'ın ardından oyuncu Wilma Elles de yumurtalarını dondurdu. İşte detaylar...

Çağla Şıkel ve Helin Avşar'dan sonra oyuncu Wilma Elles de yumurtalarını dondurdu. Kadınların ilerleyen dönemlerde çocuk sahibi olmak için başvurduğu bu yöntemi uyguladığını söyleyen Elles, "Yeniden anne olmak istiyorum. Bu nedenle yumurtalarımı dondurdum. Çok heyecanlıyım. Altı çocuğum olsun istiyorum" dedi.

Bu işlemle kadının yumurtalığından alınan yumurtalar uzun süre muhafaza ediliyor. (Günaydın)

WİLMA ELLES KİMDİR?

Elles'in iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. 10 yaşından beri okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk, musik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

2004 yılında Köln'de Theaterschule Celan, Arturo Schauspielschule'den mezun olan Wilma Elles, 2008 yılından Türk Usulü, "The End" ve "Das Weinen davor" adlı sinema filmlerinde başrolde görev almıştır. Kanal D'nin 2010-2013 sezonundaki dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Caroline rolünde oynadı.

Wilma Elles'e, Avrupa Kalite Ödülleri'nde 2011 ve World Consumer Ödülleri'nde 2012 En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. 2013'te EMÖ En İyi Kadın Oyuncu ve 2015'te Altın Palmiye En İyi Kadın Oyuncu ödülü verilmiştir. Türkiye'yi çok sevdiği bilinen Wilma Elles, Türk vatandaşı olup ve bir Türk ismini adına eklemek istemiştir. Başka kültürlere ilgisinin çok olduğunu bildiren sanatçı, Köln Üniversitesi'nde Siyaset Bölümü'nde İslam Bilimleri'ni birincilikle bitirmiştir.

Türkiye'nin, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki 'Caroline' rolüyle tanıdığı Wilma Elles Türk vatandaşı oldu. Alman oyuncu Türk vatandaşlığına kabul edilir edilmez aldığı yeni kimliğini Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Wilma Elles 2013-2014 yılında TRT1'de Gurbette Aşk dizisinde başrol karaktere Helga oynamıştır ve 2015 yılında Filinta Anita ajan rolüyle ekrana gelmiştir. 2016'dan itibaren ATV kanalında Yeter dizisinde başrol karakterlerinden İdil karakterine hayat vermiş son olarak Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Nadya karakterine hayat vermektedir.

Filmografi

Arka Sokaklar (2019-2020) Nadya

Yeter (2015) İdil

Senden Bana Kalan (2015) Emma

Emicem Hospital (2015)

Filinta 2015 Anita Von Wilhelm

Ulan İstanbul 2015 (Konuk Oyuncu-1 Bölüm)

Kızıl Elma 2014 Tetikçi Elsa

Gurbette Aşk Bir Yastıkta 2013

Bu İşte Bir Yalnızlık Var 2013

Kahireli Palas 2013

Laz Vampir Tirakula 2012

Çanakkale Ruhu 2012

Öyle Bir Geçer Zaman ki, 2010-2013, Caroline

Ihr mich auch, 2010, Tina Schulz

Spurlos verschwunden,2010, Sat1

Fahr zur Hölle Gott, 2010, Lilly

Das dicke Ding,2010, Sony Pictures

Stumme Schreie,2010, Signe Lanz

Türk Usulü, 2008, Maria

Evercall, 2008, Dr. Energy

Arbeitstitel: Der Richter, 2008, Yasmina

Komissar Stolberg, 2007, Petra Schnuck

Das Weinen davor,2007, Kika

Soko Köln, 2007, Frau Reese

Hafen der Hoffnung- Die Gustloff, 2007, Lieselotte

Gameshow Marathon, 2007, Glücksfee

One day lovers, 2007, Sylvia

Finanzcheck, 2007, Daniela, Teufel, Engel

Satan Claus, 2007, Jessica Krank

Das Spielzeug, 2007, Van

Der Kanon, 2007, Demokratie, Verwalterin

Cauliflower Power, 2007, Caulie, Daulie, Anne

Heilige Konflikte, 2007, Schwester Katharina

Zeltgeflüster, 2007, Fiona

Kill or be killed, 2007, Sibyll

Speak my language, 2006, Natascha

Ich und die Anderen, 2006, Nicky

Fairy Tell, 2006, Therapeutin

Eine traumhafte Beziehung 2005, Susanne

Das Puppenspiel, 2005, Puppy

Yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı
Yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı
Yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı

Köln Üniversitesi, Helin Avşar, Wilma Elles, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yumurtalarını dondurduğu ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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