Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti - Son Dakika
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Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti

22.05.2022 15:30
Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İkilem grubunu Bursalı hayranlarıyla buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İkilem grubunu Bursalı hayranlarıyla buluştu. Yunuseli Havaalanına akın eden yaklaşık 25 bin kişi İkilem'in şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa'da bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere özel, tiyatro, e-spor, sokak basketbolu ve konser etkinlikleriyle Bursa'da tam bir bayram havası esiyor. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenen seri konserlerin yeni konuğu İkilem grubu oldu. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Fen Lisesi gruplarının konseriyle başlayan etkinlikte Dj Bahadır Gümüşsu'nun performansının ardından İkilem grubu sahne aldı.

İkilem, Bu saatten sonra, Bir sebebi var, Kaybolurum gülüşünde, Geçemem senden, Zamansız şarkılar, Sensiz Uyandım, Karahisar kalesi ve Ayşem gibi beğenilen şarklarını Bursalılar için seslendirdi.

Kendilerini müziğin ritmine bırakan gençler, keyifli bir akşam geçirdi. - BURSA

Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti
Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti
Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti
Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti
Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti
Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti
Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti
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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yunuseli'nde İkilem rüzgarı esti - Son Dakika


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