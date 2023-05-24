Yürek Çıkmazı'nın çekimleri sürerken, dizide oynayan Cemal Toktaş, başka bir yapımda daha rol aldı - Son Dakika
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Yürek Çıkmazı'nın çekimleri sürerken, dizide oynayan Cemal Toktaş, başka bir yapımda daha rol aldı

24.05.2023 14:03

Yürek Çıkmazı'nda oynayan Cemal Toktaş, dizi devam ederken Dönence isimli proje ile prensipte anlaşarak çekimlere dahil oldu. Yürek Çıkmazı'nın yapım şirketi de sözleşmeye bağlı kalmayan Toktaş'ın başka bir dizinin çekimlere katılmasının ardından yasal yollara başvurabileceklerini açıkladı. Yaşanan gerilimin ardından geri adım atan Toktaş, Dönence'nin kadrosundan ayrıldı.

TRT 1 ekranında yayınlanan Yürek Çıkmazı setinde Cemal Toktaş krizi çıktı. Dizide Kıvanç rolünü oynayan Toktaş, sezon başından beri rol aldığı "Yürek Çıkmazı" dizisinin çekimleri henüz bitmeden Kanal D'nin "Dönence" dizisiyle prensipte anlaştı. Durumu öğrenen Yürek Çıkmazı'nın yapım şirketi Gold Film ile oyuncu arasında sorun yaşandı.

YAPIM ŞİRKETİ KARŞI ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cemal Toktaş TRT 1'deki dizisinin sezon finali çekimlerine 2 bölüm kala Foça'ya gitti ve Dönence dizisinin setine çıktı. Toktaş'ın sözleşme dışına çıkarak yasak olmasına rağmen başka bir dizinin çekimlerine katıldığını öğrenen yapım şirketi, kendileriyle sözleşmesi olduğu halde haber vermeden başka bir diziye başladığı için anlaşmayı yapan menajerlik şirketi hakkında yasal işlem başlatabileceğini açıkladı.

Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı

DÖNENCE DİZİSİNİ BIRAKTI

Bu arada "Dönence"nin setinde sadece bir sahne çeken Cemal Toktaş, yaşanan bu gerilim üzerine diziyi bıraktı ve İstanbul'a döndü. Toktaş'ın Yürek Çıkmazı'ndaki akıbeti merak edilirken Dönence dizisindeki baba rolü için de Ogün Kaptanoğlu ile anlaşıldı.

Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı
Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı
Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı
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Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı Yürek Çıkmazı'nda Cemal Toktaş krizi! Çekimler devam ederken başka bir dizide rol aldı

Yürek Çıkmazı, Cemal Toktaş, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yürek Çıkmazı'nın çekimleri sürerken, dizide oynayan Cemal Toktaş, başka bir yapımda daha rol aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürek Çıkmazı'nın çekimleri sürerken, dizide oynayan Cemal Toktaş, başka bir yapımda daha rol aldı - Son Dakika
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