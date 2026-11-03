Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı - Son Dakika
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Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

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Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı
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Oyuncu Yüsra Geyik ile Nehir Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mekan çıkışında gazetecilerle sohbet eden Geyik, Erdoğan'ın da kendisiyle geleceğini düşünerek taksiyi bekletti. Ancak ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte mekanın arka kapısından ayrıldı.

Ünlü oyuncular Yüsra Geyik ve Nehir Erdoğan, İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşen arkadaş buluşmasının ardından yaşananlarla dikkat çekti. Mustafa Sirmen ve eşi Sevil Sirmen ile bir araya gelen iki oyuncunun gece sonunda farklı kapılardan ayrılması şaşkınlık yarattı.

YÜSRA GEYİK ESKİ GÜNLERİNİ HATIRLADI

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüsra Geyik, uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerinin yapıldığı evi ziyaret ettiğini anlattı.

Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı
Yüsra Geyik

Dizide canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, yıllar sonra eski çekim mekanını görmenin kendisini duygulandırdığını söyledi.

TAKSİYİ BEKLETTİ AMA NEHİR ERDOĞAN GELMEDİ

Gazetecilerle sohbetini tamamlayan Yüsra Geyik, Nehir Erdoğan'ın da kendisiyle birlikte geleceğini düşünerek taksiyi bekletti.

Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı
Nehir Erdoğan

Ancak beklenen olmadı. Nehir Erdoğan, Geyik'in bulunduğu kapıdan çıkmak yerine arkadaşlarıyla birlikte mekanın arka kapısından ayrıldı.

NEDEN ARKA KAPIYI KULLANDIĞI BİLİNMİYOR

Nehir Erdoğan'ın arka kapıyı tercih etmesinin nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. İki oyuncunun gece sonunda farklı kapılardan ayrılması dikkat çekerken, aralarında bir sorun yaşandığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Nehir ErdoğanArka SokaklarYüsra GeyikİstanbulMagazinDiziSon Dakika

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